“Para mí los racistas son personas ignorantes, así que me siento superior a ellos y me burlo”

Con casi 9 millones de seguidores en TikTok y más de 1,4 millones en Instagram, Mike Milfort llega como uno de los participantes más seguidos y comentados de Mundos opuestos 3.

Nacido en Haití, se trasladó a República Dominicana a los seis años y luego emigró a Chile a los 17, junto a su madre. Actualmente tiene 24 años.

“Allá alcancé a vivir tan poco en Haití y República Dominicana que ya tengo un problema de identidad... pero creo que he tenido más experiencias en Chile. Me siento más chileno”, confiesa Milfort, quien cursó la enseñanza media en territorio chileno.

Se desempeñó como modelo antes de ser influencer

Su irrupción en el modelaje se dio apenas terminó el colegio, gracias a su estatura y presencia. Participó en campañas para importantes marcas de moda y tecnología, consolidándose como uno de los modelos más requeridos.

Pero no todo fluía: “El modelaje me terminó aburriendo. Poco a poco empecé a publicar videos probándome ropa, después haciendo cosas chistosas, y me fui volviendo influencer. Eso chocaba con mi pega de modelo, porque no tengo filtro y no me gustaba que me pidieran que baje publicaciones”.

“Además, como me dejé trenzas y empecé a sacar más músculos, y ser modelo editorial me exigía ser flaco y pelo corto, tuve problemas”, añadió.

Finalmente, optó por dedicarse a su faceta digital, decisión que le trajo notoriedad e impacto. Una de sus iniciativas más comentadas fue la campaña por el retorno del moai de Rapa Nui desde el Museo Británico, con el lema “devuelvan el moai”.

Acerca de su entrada al reality, Mike es claro: “No quiero ser como ningún otro chico reality, quiero ser único. Me tengo mucha confianza, creo que estoy ready desde que nací. Cuando nací le dije a la enfermera que yo confío en mí, así que sé que puedo ganar”, dice entre risas.

¿Cómo enfrenta el racismo en Chile?

El humor es una de sus herramientas claves, sobre todo en situaciones difíciles. El tiktoker reconoce que ha enfrentado racismo, pero ha aprendido a responder con ingenio.

“Cuando son racistas conmigo, yo respondo tirando la talla siempre, prefiero molestarme a mí mismo. Cuando le muestras a alguien que te molesta algo, le estás dando la razón”, afirmó.

“Creo que el racismo está impregnado en la sociedad y para mí los racistas son personas ignorantes, así que me siento superior a ellos y me burlo”, complementó.

Sobre el reality propiamente tal, el influencer señaló que “quiero estar en el futuro, pero no me importa si me toca vivir en el pasado. Para mí andar muerto de hambre no es un reto, porque vengo de Haití”.

En el plano personal, Mike está casado con una chilena a la que conoció en Tinder y recientemente se convirtió en padre. Su hija tiene apenas 10 meses.

“Me da pena no ver a mi hija, ella lo pasa mal cuando no estoy. Pero mi esposa está feliz porque se libró de mí por varios meses. Además, ve esto como una gran oportunidad para que yo progrese profesionalmente. Menos mal no es celosa y confía totalmente en mí”, concluyó.