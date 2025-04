¡En shock! Revelan brutal vuelco en caso de conductores que se pelearon violentamente en Providencia

Es un video fuerte. Uno donde dos conductores pelean brutalmente en pleno Providencia, en una discusión que dejó completamente destruidos sus vehículos.

Todo pasó en Eliodoro Yáñez, donde dos personas se trenzaron en una brutal gresca que culminó con sus autos hechos trizas.

Un registro violento y sorprendente, que dio un radical vuelco este martes, cuando se supo que la verdadera víctima de todo este entuerto ni siquiera estaba en el lugar.

Esto porque el pequeño auto blanco, que se lleva la peor parte cuando es chocado una y otra vez por una Mahindra, era arrendado, y su dueña quedó impactada al ver la escena.

“Estoy en shock. Nosotros adquirimos ese vehículo para poder arrendarlo. Lo arrendábamos hasta ayer sin ningún problema. Marcelo, el conductor, es una persona que llevaba tiempo manejándolo. Es responsable, tranquilo… hasta ayer”, indicó Patricia, la propietaria.

Y agregó que “ahora estamos atados de manos y no sabemos cómo proceder. El auto no tiene seguro. El Mahindra tampoco es del caballero; está registrado a nombre de una señora. Ese sí tiene seguro. No sabemos qué hacer ni cómo actuar. Estoy devastada”.