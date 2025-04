Andrés Ortiz: el joven talento chileno que brilla en Estados Unidos y sueña con defender a la Roja Sub 20

Con solo 17 años, Andrés Ortiz comienza a posicionarse como una de las promesas del fútbol chileno en el extranjero. El joven de madre chilena y padre estadounidense ha demostrado condiciones sobresalientes que podrían abrirle las puertas a la Roja Sub 20.

Ortiz, quien actualmente se desempeña como defensa central en clubes formativos de alto nivel en Estados Unidos, destaca por su inteligencia táctica, fortaleza física y gran capacidad de anticipación.

El primer equipo que jugó fue en Orlando City Academy y actualmente lo hace en el Nona Soccer Academy, aunque también participa con frecuencia en las competiciones junto a su elenco de escuela, el Cypress creek high school Varsity.

Su rendimiento constante ha captado la atención de entrenadores y formadores, lo que ha despertado el interés de su entorno por acercarlo al radar de la Roja juvenil.

Aunque su nominación aún no es oficial, el entorno del jugador y diversas fuentes del fútbol formativo en EE.UU. no descartan que su nombre pueda figurar próximamente en una prenómina de la Sub 20.

“Representar a Chile sería un honor para mí y para mi familia. Es mi país, mis raíces están ahí y me encantaría aportar desde donde me toque”, expresó Ortiz en una conversación reciente.

Al terminar la temporada de Soccer High School, fue nominado a jugar los Allstar, competición que convoca a los mejores jugadores del distrito centro.

A pesar de estar desarrollando su carrera en un entorno distinto al sudamericano, Andrés mantiene una fuerte conexión con su identidad chilena. Su formación en un sistema competitivo y estructurado como el estadounidense, sumado a su visión de juego y compromiso, lo convierten en un perfil interesante para el recambio generacional que la selección juvenil necesita.

El respaldo de un referente: Daniel Arismendi lo llena de halagos y lo postula para la Roja Sub 20

Daniel Arismendi, ex seleccionado venezolano y actual entrenador de Andrés Ortiz en Nona Soccer Academy, no duda al hablar del futuro del joven defensor.

En conversación con ADN Deportes, “Cafú” destacó su talento, madurez y ambición del joven futbolista:

> — ¿Cómo describirías a Andrés Ortiz como futbolista?

Es un defensor muy completo para su edad. Tiene una lectura de juego impresionante, buen juego aéreo, personalidad dentro del campo y, sobre todo, un sentido táctico que no es común en jugadores tan jóvenes.

> — ¿Qué lo diferencia del resto de los chicos de su categoría?

La madurez. Andrés juega con una calma y un criterio que te hace pensar que tiene varios años más de experiencia. No se desespera, toma buenas decisiones, se impone en la cancha y se nota que trabaja en mejorar cada detalle.

> — ¿Consideras que tiene condiciones para estar en la selección chilena Sub 20?

Absolutamente. Si me preguntas hoy, te digo que lo veo perfectamente seleccionable. Tiene un gran nivel, tiene actitud y, lo más importante, tiene ganas. Él siente fuertemente el deseo de representar a Chile.

> — ¿Qué mensaje le darías a los clubes chilenos y cuerpo técnico de la Roja Sub 20?

Que no lo pierdan de vista. Andrés Ortiz no solo tiene el talento, sino también el compromiso con Chile. Puede ser un gran aporte en la defensa, y si lo siguen de cerca, no se van a arrepentir.

La historia de Andrés Ortiz es la de muchos jóvenes con raíces latinas que se forman fuera de su país de origen, pero no olvidan de dónde vienen. Su caso representa una oportunidad real para Chile de sumar talento con formación internacional, mentalidad profesional y un profundo sentido de pertenencia.

Por ahora, Ortiz continúa trabajando con humildad y dedicación, soñando con ese llamado que le permita vestir la camiseta roja y representar a Chile en la arena internacional.