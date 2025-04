Un complejo momento atraviesa el Santos de Neymar, quien volvió a lesionarse hace algunas semanas y no ha podido recuperar su mejor versión. Sumado a esto, el “Peixe” arrancó muy mal el Brasileirao y, con apenas cuatro puntos en seis fechas, está en zona de descenso a la Serie B.

Por esto, la derrota del pasado domingo ante Red Bull Bragantino colmó la paciencia de los hinchas, quienes invadieron este lunes el centro de entrenamiento Rei Pelé e increparon a los jugadores producto de los malos resultados del equipo que ahora dirige César Sampaio.

Según detalló el sitio Globo Esporte, la invasión se produjo cuando se estaba disputando un partido amistoso de la categoría sub 15 y una de las puertas del recinto estaba abierta.

Posteriormente, el grupo de barristas caminó hacia la cancha principal, donde encararon a algunos jugadores estaban entrenando y al único directivo presente en el momento del incidente, Pedro Martins, director general de Santos. El presidente Marcelo Teixeira no estaba en el lugar.

“La Policía Militar fue llamada por Peixe para contener a los manifestantes, quienes protestaron y cargaron contra los atletas”, agregó el citado medio sobre el actuar de la policía, que se hizo presente de inmediato por un aviso desde el club.

Horas más tarde, la hinchada de Santos, conocida como Torcida Jovem, asumió la responsabilidad de la protesta y difundió una grabación de audio en las redes sociales de uno de sus integrantes explicando cómo se desarrolló el acto.

“Nosotros, en una acción no violenta, para generar impacto. Fuimos a buscar jugadores, cuerpo técnico y directiva. Solo estaba Pedro Martins, él nos habló. Llamamos a Marcelo Teixeira y solicitamos su presencia, pero no vino. Esa era nuestra agenda, querer hablar con todos los sectores del club. Desafortunadamente solo pudimos hablar con los jugadores. Pedimos que los resultados en la cancha se reflejen a través de su voluntad. Sabemos que el proceso es largo, pero no estamos viendo ninguna voluntad ni responsabilidad por parte de los jugadores", señalaron.