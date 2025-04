“Te vamos a sacar los ojos”, “Que se queme el cul...”: revelan fuertes registros del excarabinero acusado de cegar a Gustavo Gatica

Nuevos y crudos registros audiovisuales, captados en su mayoría por la cámara corporal del entonces teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo durante operativos de control de orden público en 2019, han sido revelados y exhibidos en el juicio oral que enfrenta por apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves contra Gustavo Gatica. Los videos, publicados por CIPER, muestran al exoficial utilizando lenguaje amenazante y realizando acciones que, según el reportaje, contravendrían los protocolos policiales.

Los siete videos, seis de ellos grabados por la propia cámara GoPro que Crespo llevaba en el pecho y uno por otra fuente, corresponden a operativos realizados entre el 14 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019 en el centro de Santiago. Las grabaciones evidencian el difícil contexto que enfrentaban los uniformados, quienes operaban bajo agresiones violentas, incluyendo lanzamiento de piedras, bombas molotov y otros objetos peligrosos, provenientes de miembros de la “primera línea”.

Sin embargo, los registros también exhiben respuestas de Crespo que, a juicio del reportaje, se alejarían de los protocolos. En uno de los videos, fechado el 6 de diciembre de 2019, se escucha a Crespo amenazando a un detenido, en un contexto donde ya eran conocidas las lesiones oculares provocadas por perdigones: “Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”.

Otras secuencias revelan acciones como sujetar violentamente del cuello a un joven que no opuso resistencia (en el video no grabado por Crespo). También se le escucha responder a un miembro de Fuerzas Especiales que advierte sobre una persona quemándose con un “Que se queme el culiao, que se queme”, instruyendo además que no se comunique por radio. En otra ocasión, tras ser felicitado por civiles por una detención, Crespo afirma: “hay que matar a todos estos culiaos”.

Uno de los registros más polémicos, ya adelantado previamente por La Tercera, muestra a Crespo sacándole un mechón de pelo a un detenido, para luego fotografiar el cabello en su mano y enviar la imagen a un grupo de WhatsApp llamado “LA TIJERA”, acompañada del mensaje “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado. Quedó súper lindo”. La fiscal del caso Gatica, Ximena Chong, cuestionó a Crespo en el juicio por este hecho, a lo que el exoficial respondió negando haber agredido o torturado a alguien y desafiando a mostrar una denuncia formal. Pese a ello, la magistrada presidenta del tribunal, Cristina Cabello, consideró que detenerse en “un mechón de pelo es irrelevante para el tribunal”.

Los videos también muestran a Crespo instruyendo a un policía a apuntar su escopeta lanza-lacrimógenas directamente a los cuerpos de manifestantes que lanzaban piedras, y a otro carabinero a cruzar hacia un quiosco y “agarre a palos a los culiaos que pasen”.

El abogado de Crespo, Pedro Orthusteguy, consultado por CIPER, afirmó no conocer los videos y declinó referirse a ellos sin haberlos visto.

Estos registros audiovisuales, con alta calidad de imagen y audio, constituyen una pieza clave en el juicio contra Claudio Crespo, ofreciendo una controvertida ventana a la dinámica y las conductas de mando durante los momentos más álgidos de las manifestaciones de 2019, a la vez que contrastan la violencia enfrentada por la policía con las respuestas del exoficial que ahora son objeto de análisis judicial.