¿Lo notaste? El triste detalle que cambió en la intro de “The Last of Us”

***Esta nota contiene spoilers***

La segunda temporada de The Last of Us continúa emocionando a los fanáticos y dejando huellas imborrables entre los seguidores, tanto del videojuego como de la serie.

A pesar de que muchos espectadores ya conocen la trama central y los principales eventos por jugar el título de PlayStation, verlo en la pantalla bajo este formato no deja de ser especial.

El episodio 3, que llegó tras una semana de intensas reacciones, se centró en las consecuencias de la pérdida más devastadora que la historia ha mostrado hasta el momento.

Y es que la brutal muerte de Joel a manos de Abby, quien utiliza un palo de golf para acabar con su vida, marca un punto de quiebre en la narrativa.

Siguiendo esta línea, la serie también ha optado por adelantar el enfoque en la historia de venganza de Abby y el crecimiento emocional de Ellie, acelerando el ritmo respecto al material original.

Bajo este escenario, el programa de HBO presentó un cambio sutil pero muy potente en el capítulo 3 de la temporada 2, uno que no pasó desapercibido.

De manera concreta, los creadores realizaron un guiño bastante triste en la intro de los episodios, evidenciando la ausencia de Joel.

Esto se evidencia en las siluetas de los protagonistas, ya que antes aparecían Joel y Ellie, pero ahora solo está la imagen de la joven. Asimismo, en los créditos tampoco aparece el nombre de Pedro Pascal, quien le daba vida al personaje.

Este ajuste en la intro refleja el nuevo enfoque narrativo de la serie, que ahora centra su atención en Ellie y Abby, adelantando el arco de venganza de Abby en comparación con el ritmo original del juego.

