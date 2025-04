Jeannette Jara aclara dichos sobre probable renuncia al PC para enfrentar el voto anticomunista: “No me abro ni me cierro a los debates”

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista, Jeannette Jara, aclaró este lunes sus declaraciones que generaron polémica tras insinuar que podría evaluar su renuncia al PC para enfrentar el voto anticomunista.

Más tarde, Jara afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas y negó estar considerando, por ahora, su salida del partido.

“Es que no me abro ni me cierro (...) más allá de que algunos medios lo hayan sobreinterpretado, y de verdad que me lata decirlo pero así lo siento, son discusiones que todavía no se dan y yo no me cierro a los debates, pero eso es algo que no ha pasado, entonces (es) muy hipotético todavía”, aclaró la abanderada.

Siguen las negociaciones

El episodio ocurre mientras el oficialismo se reorganiza tras la bajada de Paulina Vodanovic como carta presidencial del Partido Socialista.

Desde la sede del PS, el comité central, en sesión híbrida, debate si respaldar a Carolina Tohá como opción única del socialismo democrático, con el objetivo de evitar la fragmentación y fortalecer al bloque de cara a las elecciones.

Las declaraciones de Jara, en este contexto, reflejan las tensiones que enfrenta la izquierda: ampliar el electorado sin perder identidad partidaria, en momentos en que la unidad oficialista es crucial.