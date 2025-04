Fiscal Cooper responde críticas por intervención a teléfono de Crispi: “Se habla cuando afecta a ciertas personas”

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, respondió a las críticas surgidas en esferas políticas, particularmente desde el Frente Amplio, a raíz de la intervención telefónica al exasesor del Segundo Piso Miguel Crispi. Esta diligencia, realizada en el marco del caso ProCultura, derivó en una nueva arista penal por tráfico de influencias contra la exsenadora Isabel Allende, basada en una conversación que apuntaría a su insistencia en la compra de la casa de su padre.

La información sobre la interceptación y su contenido, dada a conocer por el medio La Tercera, generó un debate político que incluyó reproches a las exautoridades implicadas y cuestionamientos al Ministerio Público por el uso de medidas intrusivas y las constantes filtraciones de antecedentes.

Ante esta situación, el fiscal Cooper manifestó su molestia por la naturaleza de las críticas. Argumentó que le “llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan, digamos, las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo”. Sugirió que quienes se oponen a las medidas intrusivas en general deberían abogar por cambiar el Código Procesal Penal para eliminarlas.

En defensa del procedimiento, Cooper explicó el sistema de controles cruzados en el sistema de justicia chileno. Señaló que si bien los fiscales son quienes solicitan las diligencias de investigación, aquellas que son intrusivas y pueden afectar garantías constitucionales, como las intervenciones telefónicas, requieren la autorización de un juez de garantía.

“Los jueces para este efecto no son notarios”

El fiscal enfatizó el rol del juez en este proceso: “Los jueces para este efecto no son notarios, no son simples ministros de fe. El control judicial tiene por objeto apreciar si hay mérito o no hay mérito, hay proporcionalidad, no hay proporcionalidad, hay justificación o no hay justificación, atendido la gravedad de los hechos que se investigan, la identidad de los antecedentes, la importancia y el peso de los antecedentes”.

Confirmó que, en el caso de la intervención al teléfono de Crispi, “la Fiscalía Regional de Coquimbo estimó que tenía fundamento para esas medidas intrusivas que usted me está indicando que han salido en los medios de prensa”.

Con estas declaraciones, el fiscal Cooper busca defender la legitimidad y el apego a la ley de la diligencia realizada, sugiriendo que las críticas están motivadas por quiénes son los afectados y no por la validez del procedimiento en sí.