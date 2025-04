Dino Gordillo acusó a Diego Urrutia de querer perjudicar a Juan Pablo Queraltó: “Para que animara la Carla Jara”

Es una polémica total. Dino Gordillo destapó en un programa de TV una controversia entre Juan Pablo Queraltó y Diego Urrutia.

Resulta que el humorista contó en el espacio Tal Cual que su joven colega habría pedido a la organización de un festival en el que actuaría que Carla Jara asumiera la animación del evento.

“Antes de mi día, iba a ir el chico que estuvo en Viña, Urrutia. Me dicen que no iba porque pidió que sacáramos a Queraltó para que animara la Carla Jara; si no, él no venía y no fue", reveló.

Ante esto, Diego Urrutia respondió en sus redes sociales que “yo soy comediante, no productor, no veo estos temas. Pueden preguntar en cualquiera de los festivales que he hecho en el último tiempo y verán que no tengo ninguna exigencia especial. Sé que hubo un conflicto entre productores externos y la producción del festival, pero no tengo info. Háblenle a ellos, yo no tengo na’ que ver".

Queraltó habló

Frente a esto, Juan Pablo Queraltó decidió alzar la voz respecto a la situación en la que se le involucró. Y confirmó que Urrutia habría pedido que lo bajaran del evento.

“Lo que dice es verdad. A mí también me lo comentó la producción de ese festival. Pero bueno, está claro que priorizaron mi trayectoria, mi animación”, expresó el conductor de Sabingo al programa Sígueme.

Y añadió que “ahora no sé por qué ese comediante haría algo así. Espero que solo sea un mal entendido, porque está claro que es de muy mala clase pedir que bajen a gente”.