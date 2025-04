Francisco Solís suma el segundo podio de Chile en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de judo

En la continuidad del Campeonato Panamericano y de Oceanía de judo, que se desarrolla en Santiago, el Team Chile festejó otra alegría.

Al bronce que obtuvo ayer viernes Mary Dee Vargas, se sumó hoy sábado Francisco Solís.

En la categoría sobre 100 kilos, el deportista de 26 años obtuvo el tercer lugar.

Todo tras una dura batalla con el dominicano José Nova Alcantara, al cual se impuso por ippon, movimiento que le brindó automáticamente la victoria en el tatami del Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional.

GIGANTE, PANCHO💪🇨🇱🥉



El judoca chileno Francisco Solís ganó la medalla de bronce en la categoría +100 kilos tras imponerse con este tremendo ippon al dominicano José Nova Alcantara 🥋🔥



Mira el Campeonato Panamericano y de Oceanía Santiago 2025 en CDO 2,… pic.twitter.com/ZEW4Tf7G8I — CANAL CDO (@canal_CDO) April 26, 2025

“Estoy muy contento por el resultado. Me hubiese gustado hacerlo mejor, venía por un oro, pero no desmerezco mi bronce. Es combate a combate”, reconoció Francisco Solís tras la pelea, valorando de todas formas su lugar en el podio.

“Me alegro de dejar esta medalla en Chile. He pasado por un proceso medio complicado, fui papá, me lesioné. Ha sido difícil, pero me voy satisfecho y porque pude brillar en presencia de mis seres queridos”, cerró quien fuera medallista de plata de los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023.