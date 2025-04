Un divertido e inesperado reencuentro familiar se convirtió en viral en TikTok: un joven que intentaba hacer la clásica “cimarra” fue descubierto nada menos que por su propio padre, quien trabaja como conductor de microbús en el Gran Valparaíso.

La situación ocurrió cuando el estudiante, al subir a un bus del recorrido Sopraval-Nogales para saltarse las clases, se topó con que el chofer de esa micro era su papá.

El video del momento fue publicado por el mismo conductor en su cuenta de TikTok, donde se ve al joven sentado en el asiento del copiloto intentando ignorar la situación mientras revisa su celular.

“¿A dónde vas? ¿A quién le pediste permiso?”, se escucha decir al padre, mientras el hijo agacha la cabeza para evitar mirarlo. Luego, añade entre risas: “Tan hueón. Se viene de ‘Pollito en Fuga’ y se sube a la micro del papá, mira que eres hueón”, reaccionando el adolescente con una sonrisa.

Las reacciones al video

La publicación, que se titula “Cuando quieres ir sin permiso a alguna parte y de las 100 micros que hay, te subes a la de tu papá”, actualmente llega casi a los dos millones de reproducciones y suma más de 370 mil ‘me gusta’.

Los comentarios no tardaron en llegar, muchos con tono humorístico. “El hijo escribiendo: ‘cabros, ya era la junta, no me esperen’”, “Yo una vez hace 23 años atrás hice la cimarra y salí en la TV sin querer jajaja me pillaron, sé cómo se siente el hijo”, y “Si estuviese asustado no tendría esa sonrisa, salió pillado, pero tiene un papá buena onda y él lo sabe”, fueron algunas de las reacciones.

Una usuaria reflexionó: “Yo pienso que esta cosa es el destino, quizás lo salvaste de algo sin querer por algo se encontraron”, a lo que el padre respondió: “Siempre lo pillo en sus estupideces”.

Frente a las críticas por su lenguaje, el chofer también tuvo palabras: “Hablo así porque quiero y puedo, no le veo lo malo. Al final cada quien hace con su vida lo que quiere”.