Pedro Pascal arremete contra J.K. Rowling: “Un comportamiento de perdedora despreciable”

Pedro Pascal, conocido por su participación en exitosas producciones como The Last of Us y The Mandalorian, no solo se ha ganado el reconocimiento por su talento en pantalla, sino también por su postura firme frente a temas sociales de alto impacto.

Esta vez, el chileno protagonizó un nuevo episodio de controversia al criticar abiertamente a la escritora J. K. Rowling, autora de Harry Potter y reconocida actualmente por su visión y forma de pensar ante ciertos temas de diversidad.

Todo ocurrió en una publicación del activista Tariq Raouf en Instagram, donde se llamaba al boicot de cualquier producto relacionado con el universo Harry Potter.

Esta iniciativa, lejos de ser una ofensiva injustificada, surge como respuesta al comportamiento de su autora y sus constantes declaraciones con tono trans-excluyente.

Bajo este contexto, Pascal respondió de forma tajante y sin filtro: “Una mierda horrible y repugnante, tal cual. Un comportamiento de perdedora despreciable”, comentó, en referencia directa a Rowling.

Hay que recordar que la escritora recientemente celebró un fallo del Tribunal Supremo británico que señala que las mujeres estaban definidas por el sexo biológico, dejando fuera de este grupo a las mujeres trans.

Tras el anuncio, J. K. se volcó a las redes sociales para celebrar. “Amo cuando se cumplen los planes”, escribió, mientras presumía de sus ganancias por concepto de royalties.

Raouf, por su parte, dejó claro el objetivo de su campaña, que busca presionar tanto a Warner Bros. como a Universal para frenar el respaldo a posturas transfobias.

El posicionamiento de Pascal no es nuevo. En diversas ocasiones ha mostrado su apoyo a la comunidad trans, como en la reciente premier de Thunderbolts donde lució una camiseta con el mensaje “Protect the dolls”.

Con este gesto, el actor se suma a otras voces del mundo del espectáculo, como Nicola Coughlan, que también han expresado su rechazo a la postura de Rowling.