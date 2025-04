“Hubo una superioridad en todo sentido, pedir disculpas al hincha, a toda la ciudad, a todo Viña del Mar”

Everton de Viña del Mar sufrió este viernes una de las derrotas más dolorosas de su historia. La Universidad Católica literalmente la humilló en La Florida por la novena jornada del Campeonato Nacional 2025.

Tras el 6-0 que le propinó la UC, el adiestrador uruguayo de los ‘ruleteros’, Mauricio Larriera, solo se dedicó a ofrecer disculpas por la presentación de su equipo.

“Creo que fue una derrota bochornosa, dolorosa, no recuerdo haber tenido una derrota de este tipo en todo mi camino como DT. Es bravo hablarle a la gente, sí pedirle disculpa, yo como entrenador responsable, siento muchísima vergüenza”, partió esgrimiendo.

Agregó que “la superioridad del rival fue muy notoria, estuvimos en ciertos momentos bien, no arrancamos mal, pero después hubo una superioridad en todo sentido, pedir disculpas al hincha, a toda la ciudad, a todo Viña, porque como conductor me da vergüenza”, dijo.

Insistió en que “esta derrota es demasiado dura, es un mazazo para todo lo que venimos trabajando y haciendo, simplemente pedirles perdón a la gente, me responsabilizo por lo que pasó y no tengo mucho más que decir, al hincha ni siquiera que le pida perdón le va a alcanzar”, aseveró Larriera.

Cerró sobre lo que viene asegurando que “hay que mejorar todo, porque hoy fue todo un desastre. Recibimos goles de todo tipo, lo que sí me sorprende bastante es que hayamos tenido un rendimiento tan bajo, me llama la atención la poca reacción que tuvo el equipo, me sigue frustrando”, finalizó el entrenador uruguayo.