Con 101 goles de Zampedri en Primera División: El ‘Lado B’ de la fiesta ‘cruzada’ en La Florida ante un regalado Everton

En el inicio de la novena jornada de la Liga de Primera 2025, la Universidad Católica tenía la gran oportunidad de quedar como puntero del torneo en caso de vencer a Everton, y lo logró.

Los ‘cruzados’ armaron una verdadera fiesta ante un cuadro ‘ruletero’ que cada vez tiene más olor a descenso. Everton no encuentra los caminos y peligra seriamente en el fútbol de honor nacional.

Pero lejano a esa realidad, está la UC que ahora dormirá como el mejor equipo del fútbol chileno, aunque sea por unas horas a la espera de lo que haga Coquimbo Unido y Palestino.

Un histórico Fernando Zampedri escribió otra página más en la historia del Campeonato Nacional, y acá junto al equipo de ADN.cl te contamos eso y todo lo que la TV no mostró en la transmisión.

Todos atrasados

Aunque el partido se jugó a las 20:30, la congestión de día viernes en Santiago no perdonó ni a los cruzados, que llegaron apenas una hora y cuarto antes al estadio. Varios fanáticos del equipo también llegaron sobre la hora a la zona sur de la capital.

El aplausometro cruzado

Por largo, el más ovacionado en el plantel cruzado en la previa al compromiso fue su goleador, Fernando Zampedri, seguido de Gary Medel. En cambio, largamente el más pifiado fue su técnico, Tiago Nunes.

No se lo quisieron perder

En La Florida aparecieron ilustres fanáticos cruzados, como el ex gerente de selecciones, Juan Carlos Berliner, además del animador de televisión, Roberto Cox. También estuvo presente un histórico de la franja, como Mario Lepe, ubicado en tribuna, pero cerca de la galería sur, donde está el grueso de la fanaticada del club.

La risa antes del gol

El córner que antecedió al tercer tanto del cruzado se produjo con una jugada que desató las risas de la tribuna preferencial en La Florida: Gary Medel rechazó muy alto un balón desde el fondo hacia la zaga evertoniana, con un Ramiro González que controló tan mal el balón, que terminó rebotando en su pie, forzando el tiro de esquina.

Goles con efectos especiales

Fernando Zampedri celebró por duplicado en el efectivo primer tiempo de la UC, llegando a 101 goles en Primera División. Fue tal la euforia por la contundencia del equipo que desde la tribuna norte lanzaron un fuego artificial para festejar. Sí, uno. Misma situación se repitió en el cuarto gol, de Jader Gentil.

El partido aparte del Toro

Más allá de sus dos goles, el delantero nacionalizado chileno no estuvo nunca cómodo. Antes de los 10 minutos fue amonestado, por lo que se encaró mano a mano con el juez Juan Lara, que de milagro no lo expulsó. En el segundo tiempo, acusó un manotazo de Ramiro González y cayó aparatosamente al suelo, pero no se sancionó nada al respecto a su favor. Igual, antes de ser reemplazado, se despidió de la mano del juez.

Clemente Montes estaba “bendito”

Antes del partido, el gerente de fútbol de Cruzados, Felipe Correa, le entregó una condecoración al delantero por haber cumplido 100 partidos. Y vaya que le trajo suerte, pues se despachó un doblete: el último, fruto de una gran maniobra personal y con el que se desahogó en el festejo.