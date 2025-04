“No es café, es veneno”: barista italiano prueba una de las marcas de café más populares en Chile y su reacción causa furor en redes

Una inesperada y divertida interacción entre una influencer estadounidense y un veterano barista italiano se volvió viral en redes sociales, luego de que ella lo convenciera de probar por primera vez una popular marca de café instantáneo.

Andrea Pascale, conocida en redes como lapsychicgringa, se encuentra actualmente recorriendo Italia y compartiendo diversas experiencias culturales en su cuenta. En uno de sus más recientes videos, la creadora de contenido visita una tradicional cafetería en el país europeo con una peculiar misión: hacer que un experto con 55 años de experiencia pruebe Nescafé.

Desde el primer momento, el especialista se mostró desconfiado por la calidad y sabor del producto de origen suizo. “Finjamos que lo probamos…”, dijo entre risas cuando ella se lo propuso, a lo que Pascale insistió: “No, probémoslo de verdad”.

“Si quieres matarme con Nescafé“, bromeó, dejando en claro que no tenía mayores expectativas. Y tras dar un sorbo tuvo una reacción tan divertida como duramente sincera.

“Veneno puro… No es café, es un veneno”, sentenció, reafirmando el negativo prejuicio que tenía sobre esta bebida que no es considerada de buena manera en Italia, al menos no por los expertos.

Pese a la respuesta del profesional, la influencer intentó suavizar la crítica mientras lo probaba. “No está mal, no está tan mal. No está malísimo”, comentó, aunque con una mueca de duda.

El video concluye con ambos otorgando puntuaciones poco favorables al café instantáneo. Mientras ella lo calificó con un 5.5, el barista lo evaluó con un 4.5, muy por debajo de la aprobación máxima.

La respuesta de Nescafé Chile

El registro se viralizó rápidamente en redes sociales, con diversas respuestas entre los usuarios y, como es costumbre en internet, generando debate entre los usuarios.

Pero entre tanta repercusión, la respuesta de Nescafé no tardó en llegar, proveniente de la cuenta oficial de Chile y con una ingeniosa réplica, aunque sin mucho argumento para contrarrestar la opinión.

“Digan lo que quieran, igual todos tenemos un tarro de Nescafé en nuestra casa. SOPORTEN“, escribió la marca en tono humorístico, recibiendo el apoyo de cientos de seguidores que compartieron la publicación.