Ministro Cordero dice que restos humanos hallados en Cuesta Barriga “provienen de material probablemente de estudio”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que los restos humanos hallados en la Cuesta Barriga, en la comuna de Padre Hurtado, corresponderían a material de estudio .

Recordar que este miércoles se produjo el hallazgo de las osamentas, que pertenecen a varios cuerpos. Y el pasado 18 de abril, se encontró un cuerpo en estado de descomposición en el mismo lugar.

Al respecto, el ministro señaló que “la información que tiene el Ministerio de Seguridad Pública es que son restos que provienen de material probablemente de estudio . El origen de cómo llegaron a ese lugar forma parte de la investigación”.

“Existen protocolos en todas las instituciones que administran este tipo de materiales de estudio (...). Yo no lo atribuiría, mientras no tengamos conocimiento oficial sobre el origen, a ninguna institución en particular“, añadió.