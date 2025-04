La advertencia desde una de las ciudades sede del Mundial Sub 20: “Si no se cumple con los estándares FIFA, el evento corre riesgo de no realizarse” / Marcelo Hernandez - FIFA

La expectativa está instalada respecto al desarrollo del Mundial Sub 20, situación que ha llevado a que haya estadios cerrados en cuatro ciudades del país para dejarlos en condiciones de cara a la cita planetaria.

Sin embargo, desde una de las sedes elevaron la voz de alerta en torno a la mejora de centros de entrenamiento en los cuales estarán las selecciones.

Hay plazo hasta el 31 de agosto para tener dichas instalaciones en condiciones, pero en Rancagua aseguran que para los trabajos en el Complejo Patricio Mekis y el Complejo Deportivo Nororiente no ha habido financiamiento estatal.

"Un Mundial no es responsabilidad exclusiva de una ciudad: es una tarea país. Si no se cumple con los estándares FIFA, el evento corre riesgo de no realizarse. Esa responsabilidad no será del municipio, sino del Estado y de sus autoridades que decidieron no sumarse", advirtió el alcalde de la ciudad, Raimundo Agliati, en diálogo con Voz Deportiva FM.

De hecho, la autoridad comunal planteó que, pese a que se presentaron proyectos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para la mejora en infraestructura y proyectos viales, fueron descartados apuntando a que serían ejecutados por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, lo que finalmente no ocurrió.

“El gobierno debe sincerar su postura. O se suma y aporta de manera concreta, o deberá asumir la responsabilidad de que este evento fracase por falta de compromiso institucional. Nosotros ya hemos hecho nuestra parte. Es momento de pensar en grande, y sobre todo, de pensar en Rancagua”, sentenció Raimundo Agliati.