“Me la mataron, la destrozaron como un animal”: Hija de Ana Pizarro se rebeló contra la justicia en desgarrador relato del macabro crimen en La Serena

Es un crimen macabro. El asesinato de Ana María Pizarro en La Serena ha conmocionado a toda una comunidad.

Recordemos que la policía encontró a la mujer descuartizada después de estar 17 días desaparecida, siendo el 3 de abril la última vez que se le vio con vida.

Un asesinato brutal que ahora apunta a una posible expareja como principal autor, quien ya estaría identificado.

Mientras, sus amigos y familia decidieron realizar una movilización durante la jornada de este miércoles, donde exigieron pronta justicia.

Hija de Ana Pizarro, desconsolada

Así, en esta caminata apareció ante las cámaras del Mucho Gusto Jocelyn, quien hizo un desolador descargo tras la muerte de su progenitora.

“A mí me interesa que se haga justicia, que entreguen a mi mamá, porque a mi mamá me la mataron, me la mataron de la peor manera. Hay unos cobardes en la calle, libres, que me la mataron a mi mamá, me la mataron, la destrozaron como un animal”, lanzó en medio de gritos y llantos desgarradores.

Posterior a esto, la mujer apuntó contra la justicia y el SML. “Me dijeron que el fiscal no está acá, pero tampoco me han llamado, no me han dado un informe ni nada. Sólo mi familia, los bomberos, la comunidad y mis amistades han estado conmigo”.

“Y lo vuelvo a decir: a mi mamá me la mataron, nada más. Mi mamá no tuvo un accidente. Y la tiene allá arriba y no me la quieren entregar, porque falta no sé qué cosa y no la puedo tener conmigo. Hemos pedido a gritos que la entreguen, necesitamos a mi mamá”, cerró.