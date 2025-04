José Luis Sierra y su desazón tras amargo empate de Unión ante Fluminense: “Hay muy poca justicia en el resultado”

El DT de Unión Española, José Luis Sierra, evidenció toda su amargura tras el empate 1-1 ante Fluminense en el Estadio Bicentenario de La Florida, en duelo que fue válido por la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el técnico fue enfático en señalar que “al final nos vamos con la amargura del resultado; yo creo que el equipo tenía que hacer todo lo que debía hacer. Nos empatan en una jugada bien desafortunada, ya que hubo varios rebotes; son cosas que el fútbol tiene, al final hay muy poca justicia de en el resultado “.

Consultado sobre los cambios que hizo en el cotejo, mostró ofuscación con los periodistas. “Cualquier análisis que se puede hacer, siempre se hace a raíz del resultado; si la pelota iba para afuera y no para el arco, estaríamos hablando de otra cosa", lanzó.

Finalmente, Sierra tuvo palabras sobre el desempeño del equipo,

"Todos hicieron un muy buen partido, no tenemos nada que reprochar; lo único podría haber sido, quizá, haber marcado la diferencia antes, porque tuvimos ocasiones en el primer y segundo tiempo (...) No recuerdo ninguna de Fluminense, el gol fue de un remate desde fuera del área, son cosas que no se pueden impedir “, cerró,

Consignar que el próximo partido de Unión por Copa Sudamericana será de visitante ante Once Caldas el miércoles 7 de mayo a las 22:00 horas