Correa lanza sus dardos contra Conmebol tras igualdad ante Racing: “No nos pueden quitar los puntos con Fortaleza, nosotros no hicimos nada malo”

Javier Correa lamentó no haber podido abrochar los tres puntos la noche de este martes ante Racing Club en el Estadio Monumental.

Colo Colo estuvo muy cerca de llevarse la victoria por la tercera jornada del Grupo E de Copa Libertadores, pero solo pudo igualar 1-1 frente a la “Academia”.

“Obviamente que duele porque hicimos un desgaste bárbaro, fuimos inteligentes y planteamos el partido donde queríamos nosotros, pero en Copa Libertadores no te perdonan. Lo teníamos en la mano, lo perdimos y la segunda vuelta ahora tendrá que ser sin error”, manifestó el delantero.

En esa línea y tras haber jugado sin público, lanzó: “Es lamentable que no esté nuestra gente, nuestro pulmón cuando uno está cansado. Ojalá que la gente vuelva pronto y aprenda que si no tiene entrada se tiene que quedar en la casa”.

Tras lo anterior, el ariete tuvo palabras sobre el eventual castigo de Conmebol por lo sucedido en el duelo ante Fortaleza.

“Lo dije recién, nosotros no hicimos nada incorrecto. Ellos ya sabían lo que estaba pasando afuera. No se debió jugar. Ahora nos van a sancionar a nosotros porque es lo más fácil”, lanzó.

“No nos pueden quitar los puntos, si no hicimos nada malo. Castigarnos a nosotros, ¿por qué?, ¿qué hicimos mal? Si se mueren dos personas no se puede jugar a la pelota. Algunos tendrán hijos, sobrinos. Es lamentable que pase una cosa así, no se puede”, criticó el delantero.

Finalmente, Correa cerró diciendo que “si sabían lo que pasó no se tenía que jugar. El show no debe continuar. Para ellos hacer ese informe es lo más fácil, la Conmebol siempre hace eso. Tienen que hacer lo que dicta el sentido común. Volvemos a jugar el partido si quieren, pero no nos pueden quitar los puntos, es nuestro trabajo”.