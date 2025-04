Cristian Paulucci, ex DT de Universidad Católica, protagonizó un tenso cruce con un periodista en Perú tras ser cuestionado por su irregular campaña al mando del club Sport Boy.

El técnico argentino se sintió ninguneado y estalló en plena conferencia de prensa. Para defenderse ante los medios, sacó a relucir los torneos que ganó en la UC como ayudante y como entrenador, además del título que conquistó en la quinta división del fútbol español.

“Yo no estoy al pedo como otros mirando lo que dice la prensa, para que te quede claro, porque me quieres ningunear. Tengo 5 campeonatos: 3 como asistente y dos como principal. ¿Usted ganó algo? Más respeto. No me importa lo que diga la prensa. Averigua y lee un poco más”, señaló el estratega trasandino, visiblemente molesto.

Además, Cristian Paulucci comparó su campaña en Sport Boy con la de Jorge Sampaoli y Gustavo Álvarez, quienes también pasaron por la banca del elenco peruano. “Me llegó una estadística recién: Sampaoli en ocho fechas sacó un punto menos que nosotros. Y Álvarez también, se fue después de ocho fechas y ahora está dirigiendo a uno de los clubes más grandes de Sudamérica (Universidad de Chile) Así que paciencia”, indicó.

Vale mencionar que Paulucci lleva 3 victorias, 3 derrotas y 2 empates en la presente temporada del campeonato peruano.

