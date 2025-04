Rival de la U aborda la seguridad en Venezuela: “Casi no hay robos, no sé si los ladrones se fueron a otros países”

Lucas Bruera, arquero de Carabobo, habló en la previa al partido ante Universidad de Chile por Copa Libertadores y se refirió a su vida en la ciudad de Valencia, Venezuela.

En diálogo con AS, el portero argentino abordó el tema de la seguridad y se mostró sorprendido. “Lo hablábamos con mi señora el otro día, nos ha llamado la atención la seguridad que hay acá. Y no es porque haya policías en cada calle, sino que es porque casi no hay robos. No sé si los ladrones se fueron a otros países, pero realmente el tema de seguridad es notable”, aseguró.

Además, el guardameta de 27 años mencionó que el sector donde vive se caracteriza por tener playas cercanas y por ser costoso. “Yo acá vivo con mi señora y tenemos muy cerca las playas de Puerto Cabello y Falcón, es algo paradisíaco. Por lo menos allá en Argentina no estoy acostumbrado a eso y también no es tanto como se dice, lo que sí es un poco caro a nivel de precios”, reconoció.

“Tiene sus particularidades, lógicamente, como cualquier país, aunque nada tan extraño. Lo que sí, para ir a Argentina no tenemos vuelos directos, entonces cuesta más llegar, termina siendo una odisea. Se extraña mucho a la familia, pero es lo que toca hoy por el fútbol”, agregó el golero formado en Estudiantes de La Plata.

Y respecto al duelo contra la U, Lucas Bruera comentó: “Sabemos que jugamos contra un rival que realmente es enorme y que tiene jugadores de grandísima calidad. Va a ser difícil el partido de hoy, pero hemos demostrado que no nos asustamos ante nadie y creo que esta no va a ser la excepción”.

