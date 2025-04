Este martes, Juan Carlos Cruz, asesor y miembro de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, abordó en conversación con ADN Hoy su actual rol en el Vaticano, cargo que asumió tras reunirse con el Papa Francisco, luego de que este reconociera su error al respaldar a obispos que encubrieron los abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima, quien agredió al propio Cruz.

En la entrevista, Cruz recordó la visita del Papa Francisco a Chile en enero de 2018, cuando calificó de “calumnias” las denuncias de encubrimiento en contra los obispos chilenos. Sin embargo, más tarde se retractó, al reconocer que había sido mal informado por parte de su propia jerarquía. Ese momento marcó un punto de inflexión en el proceso de reconocimiento de errores del Vaticano frente a los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia.

“Me dolió mucho. No te puedo decir que no, pero la grandeza del papa Francisco es que como ningún papa pidió perdón y pidió perdón sinceramente. No era un perdón, así como estábamos acostumbrados, así como hay perdón y un regalito, un rosario, y sigue adelante”.

“Él pidió perdón”

Cruz relató que fue testigo de cómo el Papa asumió con seriedad el dolor de las víctimas y comenzó a actuar en consecuencia. “Él de verdad pidió perdón, yo lo vi sufrir, yo lo vi hacer cosas que ningún papa ha hecho, desde luego llamar al abuso: crimen, como corresponde, al abuso sexual, abuso de poder, el abuso de conciencia, el encubrimiento, lo he visto tomar acciones: la última de estos meses fue cerrar el Sodalicio en Perú, una congregación entera por abusadores y corruptos”.

Pese a estos avances, el comisionado del Vaticano reconoció que “la verdad es que aunque falta muchísimo por hacer todavía en el tema de abuso y no puede ser que víctimas anden por el mundo mendigando justicia, pero el papa Francisco por lo menos dejó un camino a seguir que ojalá lo sigamos y con mucho más énfasis”.

En ese sentido, destacó que el pontífice ha impulsado un cambio profundo en el tratamiento de los casos de abuso. “El papa Francisco deja bueno en términos, creo de cómo se debe enfrentar un ciento ochenta grados, digamos, un cambio. No al encubrimiento, no al esconder, no a defender la institución, a hablar con las autoridades civiles, competentes, y todo”.

“Le dicen que sí en su cara”

Sin embargo, Cruz también advirtió que todavía existen resistencias dentro de la Iglesia. “Una cosa es lo que hace el papa y lo que hace muchísima gente buena que hay en la iglesia, pero también hay muchísima gente que qué le dice si en su cara y después hace otra cosa".

“Me ha tocado hablar con algún obispo en África que dice: no, aquí no tenemos ese problema y uno acaba de hablar con cuatro víctimas en su diócesis. Todavía hay mucho que hacer, pero lo que yo sí doy fe es que el papa Francisco aportó y ha hecho lo que ningún papa hizo antes”, sentenció.