Luto en el fútbol mundial: la categórica medida que tomó la Serie A y la AFA por la muerte del papa Francisco

La muerte del papa Francisco a los 88 años generó un gran impactó a nivel mundial y el fútbol no quedó ajeno a la triste noticia, considerando que la máxima autoridad eclesiástica de la Iglesia Católica era un reconocido hincha del balompié y, en especial, de San Lorenzo de Almagro.

Al respecto, la Serie A italiana y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunciaron la cancelación de todos los partidos programados para este lunes, en todas las categorías y divisiones, en señal de duelo por el fallecimiento del Sumo Pontífice.

“Tras el fallecimiento del Santo Padre, la Liga Serie A comunica que los partidos de hoy quedan aplazados”, indicó la liga italiana en un comunicado oficial.

Algunos de los encuentros que estaban programados para este lunes y que fueron postergados son los que iban a jugar: Torino vs. Udinese, Cagliari vs. Fiorentina, Parma vs. Juventus y Genoa vs. Lazio. Todos estos se disputarán este miércoles 23 de abril.

Por su parte, la AFA indicó que: “En señal de duelo, la Asociación del Fútbol Argentino suspende todos los partidos programados para el día de hoy, lunes 21 de abril, en todas sus competiciones”.

Entre los partidos suspendidos del fútbol trasandino destacan tres de Primera División: Tigre vs. Belgrano, Argentinos Juniors vs. Barracas Central e Independiente Rivadavia vs. Aldosivi. Los encuentros fueron reprogramados para este martes.

