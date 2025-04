Gobierno reafirma respaldo a Gonzalo Durán ante posible acusación constitucional por tragedia en el Monumental

Este lunes, el gobierno del Presidente Gabriel Boric reiteró su respaldo al delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA), frente a la advertencia de una acusación constitucional en su contra, tras los hechos registrados en las afueras del estadio Monumental, donde dos personas fallecieron.

Desde la oposición confirmaron que esta semana concretarán la presentación del libelo, cuya elaboración comenzó luego de la tragedia. Aunque en un inicio fue impulsado solo por parlamentarios de derecha, en los últimos días ha sumado eventuales apoyos de representantes de la Democracia Cristiana (DC) y de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó este lunes los fundamentos de la acusación. En entrevista con Radio Agricultura, planteó que “la pregunta respecto a la posible AC en contra de Durán es ‘qué objeto persigue’, porque todavía hay una investigación penal en curso, y también hay una investigación interna en curso de parte de la institución de Carabineros”.

“No corresponde”

Elizalde señaló además que cualquier acción debe evaluarse tras conocer los resultados de dichas indagatorias. “Sobre la base de esas conclusiones se pueden adoptar otro tipo de medidas, pero me parece que no corresponde una acusación que es infundada, que es inconducente, que va a implicar que el Congreso Nacional, particularmente la Cámara de Diputados, se distraiga de su tarea de legislar por un tiempo”, indicó.

“Todos sabemos cuántas leyes importantes están pendientes, y que todavía no son aprobadas, por ejemplo, en materia de seguridad, o todo lo que es la actualización del marco normativo para garantizar seguridad en los espectáculos deportivos. También hay un proyecto de ley que está en tramitación. Pues bien, a nosotros nos gustaría ver a la Cámara de Diputados concentrada en esa tarea, y no en una acusación constitucional que creemos que, en este caso, carece de sentido”, afirmó.

Elizalde también recalcó que la idea de un libelo no ha concitado apoyo transversal. “Ha sido rechazada por alcaldes de oposición, no solo el alcalde de Santiago (Mario Desbordes), sino también el de Ñuñoa (Sebastián Sichel), también los de la zona sur. Me parece que La Florida (Daniel Reyes) y Macul (Eduardo Espinoza) también han hecho pronunciamiento al respecto”, concluyó.