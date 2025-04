Es dueño de dos clubes del fútbol chileno y esto propone para liderar la ANFP: “Tenemos que hacer que...”

César Villegas, presidente de Deportes Limache, conversó este lunes junto a Los Tenores luego de su fallida renuncia al elenco “tomatero” tras la derrota ante Universidad Católica y, entre los temas que abordó, remarcó su deseo de liderar la ANFP.

Consultado sobre las medidas que tomaría en caso de convertirse en el sucesor de Pablo Milad en el próximo ciclo de elecciones, Villegas apuntó a cambiar “el sistema de campeonatos. Tenemos que aumentar la cantidad de clubes y al mediano o corto plazo sacar la Segunda División”.

“Si en la Primera B están disparejos los ingresos porque es un tercio versus dos tercios que sería la A, y la Segunda no tiene nada, tenemos que hacer que esto sea lo más transversal y competitivamente parejo", agregó.

En esa línea, el mandamás de Deportes Limache señaló que “lo segundo es el tema de Estadio Seguro, que no funcionó. Tenemos que ver como limpiamos y sacamos a los delincuentes del estadio“.

“Imagínate, yo tengo dos partidos 4 y el 11 (de mayo) contra Colo Colo y he tocado las puertas de seis estadios, y los seis estadios no me dejan jugar. Ahora estoy esperando el último, pero solamente con público local. Entonces no puede ser que por un par de delincuentes la gente no pueda disfrutar del fútbol", agregó.

Además, enfatizó en la necesidad de aclarar la multipropiedad de los clubes como tercera medida. “Yo tengo dos clubes, San Luis de Quillota y Deporte Limache, pero uno está en distinta categoría y no corro en la multipropiedad. Y si algún día ambos se topan, yo tengo que desprenderme de uno. Entonces, es transparentar quiénes son realmente los dueños de los clubes".

Finalmente, César Villegas apuntó a “normar el tema de los representantes, que también está muy fuerte, pero eso esto es necesario. Hace 20 años que se viene trabajando con representantes, pero lamentablemente cuando la FIFA cambió que las personas naturales no podían ser dueños de los derechos económicos, hizo que los representantes se metieran en los clubes a nivel sudamericano".