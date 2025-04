El motivo del quiebre entre el Papa Francisco con la iglesia chilena tras denuncias por abuso sexual y encubrimiento

Durante este lunes, en ADN Hoy, abordamos el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años. Conversamos con Marcial Sánchez, doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Historia por la Universidad de Chile, quien destacó la magnitud del legado de Jorge Mario Bergoglio y la relación con las denuncias de abusos y violaciones al interior de la iglesia chilena.

El caso chileno marcó un antes y un después en su pontificado. En enero de 2018 visitó Chile y, tras respaldar públicamente al obispo Juan Barros, fue duramente criticado. Durante su paso por Iquique, llegó a afirmar que las denuncias contra Barros eran “calumnias”.

“Osorno sufre por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice”, dijo entonces, provocando una ola de reacciones. Pero, como recordó Sánchez, el Papa luego reconoció su error: “La inteligencia de los seres humanos se reconoce en la medida que somos capaces de darnos cuenta de los errores que cometemos”.

“Quería mucho a Chile”

En mayo de ese mismo año, convocó en Roma a los 34 obispos chilenos y aceptó la renuncia de todos ellos. “Les dice en la cara la realidad de lo que sucede en Chile. Eso es muy doloroso para él, porque los conocía bien. El Papa estaba complicado porque quería mucho a Chile, y no podía entender cómo se podían dar estas situaciones”.

Según el experto, este quiebre con la jerarquía eclesiástica chilena también evidenció una voluntad de “actuar con firmeza frente a los abusos cometidos por representantes de la Iglesia”, una postura que luego replicó con otras conferencias episcopales como la alemana y la polaca.

“Estamos frente a una situación, si ustedes me permiten, bien particular, porque estamos frente al primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita, me atrevería a plantear que es uno de los Papas más innovadores dentro de los pontificados que hemos conocido, no solamente en el siglo XX, sino en la historia de la Iglesia”, señaló Sánchez.

Desde su elección, Francisco impulsó profundas reformas dentro de la Iglesia. En 2021, modificó el derecho canónico para endurecer las sanciones por abusos sexuales cometidos por sacerdotes, especialmente en contra de menores y personas vulnerables. Esa reforma quedó contenida en la constitución apostólica Pascite Gregem Dei, que reemplazó el Libro VI del Código de Derecho Canónico.