Así será el funeral no tradicional que el Papa Francisco dejó establecido antes de su muerte

Durante este lunes, en ADN Hoy, abordamos el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años. Conversamos con Marcial Sánchez, doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Historia por la Universidad de Chile, quien destacó la magnitud del legado de Jorge Mario Bergoglio y el carácter inédito del funeral que se prepara para el primer Papa latinoamericano.

“Estamos frente a una situación, si ustedes me permiten, bien particular, porque estamos frente al primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita, me atrevería a plantear que es uno de los Papas más innovadores dentro de los pontificados que hemos conocido, no solamente en el siglo XX, sino en la historia de la Iglesia”, señaló Sánchez.

Desde su elección, Francisco impulsó profundas reformas dentro de la Iglesia. En 2021, modificó el derecho canónico para endurecer las sanciones por abusos sexuales cometidos por sacerdotes, especialmente en contra de menores y personas vulnerables. Esa reforma quedó contenida en la constitución apostólica Pascite Gregem Dei, que reemplazó el Libro VI del Código de Derecho Canónico.

“Él no tiene problema en plantearlo. Más aún, después del encuentro con los cardenales, él genera un vademécum sobre qué hacer cuando un obispo o sacerdote está inmiscuido en este tipo de delitos”, explicó el historiador.

Funeral inédito

En paralelo, el fallecimiento de Francisco también dará paso a un funeral inédito. Las normas que él mismo fijó en noviembre de 2026 establecen una ceremonia más austera y breve, distinta a las que se realizaron para papas anteriores.

“No vamos a ver un Papa colocado sobre una tarima, sino que lo vamos a ver en el suelo. El féretro se cierra, no está abierto. La muerte fue verificada en su capilla privada, como dice la norma”, detalló Sánchez, quien añadió que las directrices aún no están traducidas al español.

Además, se abre la posibilidad de que el Papa sea sepultado fuera de los espacios tradicionales del Vaticano. Y, como es costumbre, comenzarán ahora los nueve días de duelo y la preparación del cónclave que deberá definir al próximo sumo pontífice.