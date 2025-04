“Totalmente desgarrador”: El episodio de The Last of Us que dejó desolados a los fans de Pedro Pascal

Era el episodio que nadie quería ver. O, el que muchos, pese a que sabían lo que se venía, no imaginaron.

El segundo capítulo de la segunda temporada de The Last of Us dejó en lágrimas a los fanáticos del videojuego y de Pedro Pascal.

Un capítulo que fue calificado como “totalmente desgarrador” por algunos, que no pudieron dar crédito al giro que cambiará toda la trama.

¡Alerta spoilers!

Así, en el segundo episodio, pudimos ver el encuentro de Joel con Abby. Una reunión que no termina nada de bien.

Esto porque la joven cobra finalmente su venganza contra el querido protagonista, quien finalmente termina siendo torturado y asesinado por ésta.

Una escena desoladora que Ellie más encima presencia, mientras le ruega a Abby, sin éxito, que no acabe con quien ha sido su eterno protector.

Espectacular y totalmente desgarrador el episodio de #TheLastOfUs . Era el más importante de la temporada y fue una maravilla, tanto en interpretación, guión, visualmente. Sabía lo que iba a pasar y aún así termine devastado 💔. Repito, denle el Emmy a Pedro Pascal pic.twitter.com/6Hmt5rec5K — MATY CON Y 🐔 (@McCastignani) April 21, 2025