¡Se la jugará en el Congreso! Pollo Valdivia confirmó su candidatura a diputado

Ad portas de una nueva temporada de campañas políticas, un conocido y querido conductor de TV confirmó su candidatura a diputado.

Se trata de Pollo Valdivia, quien indicó que peleará un cupo por el distrito 8 que incluye las comunas de Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

El animador reveló su decisión a Revista Sábado, donde indicó que reveló que postulará por la Democracia Cristiana (DC) y un cupo que Alberto Undurraga dejará en las próximas elecciones de noviembre.

“Me siento capaz de buscar acuerdos, unir voluntades, trabajar en equipo. Aceptar la diversidad como una virtud, no como un defecto... Tengo ideas de izquierda, pero también de derecha en términos económicos. ¿Por qué hay que clasificarse de tal lado o tal otro? Si la idea es buena, no me importa de dónde venga”, dijo.

Y agregó que el cáncer de su mujer, Claudia Conserva, fue parte de lo que lo motivó a pelear por un sillón en el Congreso.

“En esa época quisimos proponer un proyecto de ley para que existiera la obligatoriedad de tener seguros de vida, lo que es muy útil frente a una enfermedad catastrófica, Por suerte teníamos un seguro que había tomado yo, llevaba 10 años pagando, y esa fue la diferencia de tener una cobertura para ella y que no nos empobreciera. Ahí dije que debería correr por cuenta del empleador, que hay exámenes prohibitivos, que pueden salvar vidas, pero nada. Entonces pensé: ‘¿Sabes qué más? Hay que ir para allá. Hay que entrar‘“, aseguró.