Cantante Max Valenzuela sacó la voz por acusaciones de supuesta violación: “Tengo la conciencia limpia”

Ha sido un fin de semana complejo para varios famosos en redes como TikTok y X. Eso debido a que varios cibernautas empezaron a filtrar supuestos chismes sobre figuras como Luis Jara, Cristián Sánchez y Fran Maira.

La rubia, por ejemplo, fue sindicada como parte de una red de prostitución donde se habría desempeñado como escort VIP.

Una acusación a la que respondió en su Instagram, al igual que el cantante Max Valenzuela, quien recibió denuncias mucho peores.

Específicamente, varios usuarios dieron cuenta de que el joven estaría involucrado en una presunta violación a un miembro de su familia, razón por la que se habría ido a vivir a Estados Unidos.

oigan quedé plop con que max valenzuela es vi0l4dor de su prima y por eso se fue del país, su familia es encubridora, y están los documentos de la fiscalía como pruebas (está con arraigo nacional) pic.twitter.com/uQWJIiuBU1 — vale (@kkofilm) April 20, 2025

¿Qué dijo Max Valenzuela?

Frente a esto, el artista decidió hablar. Y lo hizo con un comunicado en su perfil oficial.

“Rechazo totalmente las acusaciones que se están haciendo en mi contra. Son falsas y han causado mucho daño a mí y a mi familia”, partió diciendo.

Y agregó que “apenas supe de lo que se me acusaba, fui directamente a la justicia y he colaborado en todo momento para que se aclare la verdad”.

“Es importante que todos entendamos algo: que alguien haga una denuncia o que haya una investigación no significa que esa persona esté diciendo la verdad. Hoy en día, cualquiera puede acusar a otro de algo muy grave como esto, y la gente empieza a juzgar sin esperar a que la justicia haga su trabajo”, añadió.

Y señaló que “lamentablemente, me he convertido en blanco de una campaña de odio en redes sociales, donde se están diciendo cosas que no son ciertas. Yo respeto profundamente la justicia y confío en que todo se va a aclarar como corresponde. Mientras tanto, les pido a todos que sean responsables antes de opinar o compartir información sin saber lo que realmente pasó“.

Finalmente, Max Valenzuela expresó que “estoy tranquilo porque tengo la conciencia limpia y seguiré enfrentando esta situación con la verdad y con la frente en alto. Gracias a todos los que me han brindado su apoyo".