Mario Desbordes se desmarca de Chile Vamos y pide a diputados no avanzar en AC contra delegado Durán

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, vivirá una semana clave por la acusación constitucional anunciada en su contra por parte de la oposición.

Todo esto debido a su presunta responsabilidad en las falencias de seguridad que terminaron con la muerte de dos jóvenes hinchas de Colo Colo en la antesala del duelo por Copa Libertadores el pasado jueves 10 de abril en las afueras del Estadio Monumental.

Sin embargo, esta acción, impulsada por la UDI, no ha generado el apoyo esperado en la oposición. Alcaldes del sector, como Sebastián Sichel (Ñuñoa) o Daniel Reyes (La Florida), se han mostrado en contra de esta AC.

En ese sentido, el jefe comunal de Santiago, Mario Desbordes, se sumó a la negativa, afirmando que esta “no es una buena iniciativa”.

“ Mi respaldo al delegado es permanente porque él, además, es una persona de terreno que ha estado conmigo desde el día uno en la calle sin mirar colores políticos”, señaló.

“Yo no comparto esta acusación constitucional. Yo espero que no prospere, que nuestro sector medite un poco”, agregó el alcalde.

Asimismo, Desbordes sostuvo que “si yo fuera diputado, votarían contra esa acusación y ojalá que no avance. Yo creo que no tiene ningún sentido y le pido a mis diputados de mi coalición que no avancen en eso, no vale la pena”.

Se espera que durante la semana se presente el libelo acusatorio contra Gonzalo Durán.