Un hombre muere tras ser baleado en Lo Espejo: sujetos volvieron para “rematarlo”

Un hombre de 34 años fue asesinado a balazos este jueves en la intersección de avenida Valparaíso con Pasaje 24, en la comuna de Lo Espejo. El crimen ocurrió frente a una botillería del sector y está siendo investigado por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

De acuerdo a información entregada por el subprefecto Rodrigo Trujillo, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, la víctima fue abordada por al menos dos sujetos armados mientras se encontraba cerca de un local comercial. Posteriormente se sumó un tercer involucrado.

“En primera instancia le habrían disparado a las extremidades inferiores. Luego, la víctima trata de refugiarse en un negocio, donde nuevamente le disparan, esta vez en la región torácica”, relató el oficial. Los agresores huyeron del lugar en dirección desconocida.

Una vecina intentó asistirlo, pero minutos más tarde un tercer individuo llegó al sitio para “rematarlo”. El herido fue trasladado por vecinos hasta un CESFAM, donde pese a los esfuerzos médicos falleció a raíz de la gravedad de sus lesiones.

“No se descartan rencillas previas”

“Primero llega la víctima encontrándose a la intersección, recibe impactos balísticos en las piernas y, con posterioridad, los disparos son efectuados directamente en el tórax. Claro, podría ser un remate”, declaró el fiscal Gamal Massú, quien explicó que los tres atacantes huyeron a pie y que se están realizando diligencias para identificar a los responsables.

El hombre fue trasladado por vecinos hasta el Cesfam Clara Estrella, donde llegó sin signos vitales. Su muerte fue confirmada en el centro asistencial. De acuerdo a la Fiscalía, la víctima tenía antecedentes penales, aunque ninguno vigente.

“Se está levantando esa información, hasta el momento no tenemos datos de rencillas previas, pero no se descarta”, añadió el fiscal. La investigación sigue en curso y no hay detenidos hasta ahora.