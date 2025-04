“Sí, lo acepto”: el video de 1999 que el Presidente Boric compartió sobre Matthei tras polémica por dichos del golpe de Estado en Chile

Este jueves, el Presidente Gabriel Boric volvió a referirse a la polémica generada por Evelyn Matthei, luego de que la candidata presidencial de Chile Vamos defendiera el golpe de Estado de 1973 como una medida “necesaria” e “inevitable”.

A través de su historia en Instagram, el Mandatario compartió un video de archivo de 1999, desde una cuenta dedicada a reflotar archivos (@lachileanway), en el que se ve a la exalcaldesa de Providencia reconociendo que acepta como “inevitable” las violaciones a los derechos humanos durante los primeros años del régimen militar.

“Creo que en los primeros años fue inevitable. (…) —¿Y lo aceptas?— Sí, lo acepto”, señala en el registro.

VIDEO. Evelyn Matthei defiende sus dichos del Golpe de Estado en Chile tras lluvia de críticas: “Nunca he justificado violaciones a los derechos humanos” https://t.co/ah5gWVUoZb — Radio ADN (@adnradiochile) April 16, 2025

La publicación ocurre un día después de que el Presidente Boric respondiera públicamente a los dichos de la postulante a La Moneda de Chile Vamos. “La dictadura fue criminal e ilegítima desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio”, escribió el pasado miércoles en sus redes sociales el jefe de Estado.

“Era inevitable que hubiese muertos”

En sus declaraciones más recientes, Matthei sostuvo que “no había otra alternativa” y que si no se concretaba el golpe, “nos íbamos derechito a Cuba”. Además, afirmó que “era inevitable que hubiese muertos” en los primeros años de la dictadura, aunque matizó que después del control territorial esos hechos ya no eran justificables.

Las palabras de la presidenciable han generado una ola de reacciones en el mundo político, tanto desde el oficialismo como desde sectores de oposición.