Naya Fácil se realiza por primera vez un test de VIH y explica que “me metí con mucha gente en carretes clandestinos”

Ante la preocupación por la caída de su cabello, Naya Fácil decidió someterse a una serie de exámenes médicos, entre ellos, una prueba de VIH.

La influencer de 27 años compartió con sus seguidores en Instagram detalles del proceso que inició tras considerar un implante capilar. “Me está acomplejando no tener pelo”, explicó sobre la razón que la llevó a realizarse estos chequeos.

Entre los primeros resultados, descartó tener anemia. “Las vitaminas están bien, ahora quiero saber qué es lo qué me pasa”, comentó.

Tuvo que hacerse un test de VIH

En medio de este proceso, la exmonarca del Festival de Viña del Mar contó: “No sé por qué, pero me mandaron a hacer un examen de VIH, no sé si a la gente que le da VIH tiene un problema con la caída de pelo, pero en fin, es bueno mostrarlo”.

Con total transparencia, Naya mostró en sus redes el resultado del test. “Acá está el examen, está negativo y quiero detenerme a hablar un poco de este tema”, expresó.

Y luego, compartió una reflexión: “Hoy existen muchas enfermedades de transmisión sexual y hay que cuidarse. Existe una pandemia de VIH súper silenciosa, hay mucho contagio, no sé por qué la gente no le toma el peso”.

La influencer también reveló que “por primera vez que me hago este examen, pero tampoco me lo hice porque tenía sospechas”.

Confesó además que, en su juventud, se expuso a situaciones riesgosas. “Cuando era más chica, me metí con mucha gente, especialmente en carretes clandestinos, me metía con cualquiera ‘entera tussiada’, era muy irresponsable”.

Finalmente, expresó alivio por los resultados: “Gracias a Dios no tengo nada. No sé por qué no se habla de esto entre los más jóvenes”.