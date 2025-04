Natalie Portman recuerda una de las peores etapas en su carrera: “Me sentía muy asustada”

Natalie Portman es una de las actrices más populares en la industria cinematográfica, siendo altamente solicitada por varias compañías y teniendo un nombre respetado en el rubro.

El cisne negro, El perfecto asesino, Amigos con derechos, Closer, V de venganza, La otra reina, Secretos de un escándalo y su participación en Star Wars y el UCM son solo algunos de los títulos más aclamados en su destacada carrera.

A lo largo de los años ha sabido forjar una destacada trayectoria, sin embargo, tuvo que pasar por momentos complejos que van más allá de la lucha en sus comienzos.

De manera concreta, la actriz narró una etapa en su vida que la hizo sentir bastante incómoda. Esto, ligado fuertemente a la presión de la industria en torno a su imagen que, bajo su juicio, fue sexualizada.

En conversación con Jenna Ortega para Interview Magazine, Portman reflexionó sobre la hipersexualización que vivió desde temprana edad en Hollywood, un tema que genera bastante revuelo y es apuntado por su frecuencia.

Cuando tenía apenas 12 años, siendo protagonista de El perfecto asesino (1994), la israelí confesó que atravesó una experiencia que marcó profundamente su carrera.

“Hay una comprensión pública de mí que es diferente de quien soy. He hablado un poco de esto antes, sobre cómo, de niña, fui realmente sexualizada, lo cual creo que les ocurre a muchas chicas jóvenes que aparecen en pantalla", expuso.

“Me sentía muy asustada. Obviamente, la sexualidad es una parte enorme de ser niño, pero yo quería que eso estuviera dentro de mí, no dirigido hacia mí”, reflexionó.

Lucha contra los estereotipos

La ganadora del Oscar (por El cisne negro), ha sido una de las voces más críticas con la forma en que Hollywood trata a las actrices desde jóvenes.

En la conversación con Ortega explicó que ha tenido que navegar por distintos estereotipos a lo largo de su carrera: “En cada etapa de mi carrera había uno diferente“.

“Yo pensaba: ‘Oh, tengo que evitar esto’. Obviamente hubo una larga fase ‘Lolita’. Luego vino una larga fase de ‘la chica que ayuda al tipo a descubrir su parte emocional’ que duró como una década”, consignó.

El año pasado, durante su participación en el podcast Smartless, Natalie Potman reveló que desde pequeña adoptó una actitud seria en los sets como una forma inconsciente de protegerse ante posibles situaciones de abuso.

“Era casi como una señal de advertencia: ‘Oh, no le hagas nada a ella’. No es que alguien merezca eso o lo esté pidiendo. Pero sentía que era mi manera inconsciente de hacerlo”, recordó sobre su actitud.

Por otra parte, la intérprete de 43 años destacó el rol clave de su madre durante esos años. “Estaba conmigo todo el tiempo y se aseguraba de que nadie se me acercara”.