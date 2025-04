El irónico mensaje de la mujer de Fabricio tras supuesta infidelidad: “Se ha movido la cosa por aquí”

Es un escándalo que, con las horas, ha ido escalando cada vez más. La supuesta infidelidad de Fabricio a su mujer, Mariela Román, con una conocida modelo trans ha llenado la prensa rosa.

Es que Agustina “Joa” Cabañas aseguró haber estado con el bailarín en Temuco, instancia donde habrían tenido un intenso affaire.

“Hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió. Me dijo que estaba soltero y después de intimar me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal”, contó la joven a Danilo 21, influencer que reveló todo en el programa Qué te lo Digo.

Esto acompañado de un video donde Fabricio y Agustina hablan luego de concretar el asunto, que fue mostrado como prueba del engaño en el espacio farandulero.

¿Qué dijo Mariela, la esposa de Fabricio?

Frente a esto, en el mismo programa develaron que, tras salir todo a la luz, Mariela habría reaccionado con “llantos” y “gritos”, echando al brasileño de la casa.

Y este jueves la bailarina decidió hacer un live, donde envió un irónico mensaje para referirse al tema.

“Les mentiría si no les dijera que se ha movido la cosa por aquí. Sí, se ha movido, pero, por suerte, los cimientos están firmes”, lanzó.

Luego, declaró que “estamos bien. Fabricio resolviendo las cosas por el lado que corresponde, entonces yo no me voy a referir al tema".