“A pesar de todas las críticas...”: El potente mensaje de Manuel Pellegrini tras el histórico paso del Betis a semifinales de la Conference League

Manuel Pellegrini logró un nuevo hito al mando del Real Betis. Este jueves, el cuadro de Sevilla hizo historia y obtuvo su clasificación a las semifinales de la Conference League, tras superar en cuartos de final al Jagiellonia Bialystok por un global de 3-1.

Tras el encuentro, el “Ingeniero” habló en conferencia de prensa y le dejó un potente mensaje a sus críticos para celebrar el triunfo de los “Verdiblancos”, que disputarán la primera semifinal europea de su historia ante Fiorentina.

“Muy contento por estar en semifinales, era nuestro objetivo llegar lo más arriba posible. A pesar de todas las críticas del principio de competición, hemos ido paso a paso y ya estamos en semifinales, la primera vez que el club lo hace y estamos todos muy contentos", dijo Pellegrini.

“Ahora a pelear con la Fiorentina e intentar estar en la final. Hemos sido un equipo maduro aunque en el primer tiempo quizá jugamos con el 2-0 en la cabeza. Pero en el segundo tiempo tuvimos la iniciativa y no llegaron hasta nuestra portería hasta aquel error que tuvimos. Contento por el equipo y por los hinchas”, agregó.

En esa línea, el estratega chileno recordó los momentos en los que fue blanco de ácidas críticas, en esta misma temporada, cuando los resultados no lo acompañaban. “No me preocupo demasiado cuando hay críticas. Cuando los resultados no se dan, siempre se mira primero al técnico”, señaló.

“Estoy contento por lo que hemos hecho durante todo el año, en el peor momento estábamos a tres puntos de Europa. Vamos a seguir intentando despertar esa ambición de llegar a peldaños que, en principio, no estaban presupuestados. El grupo está cada día más fuerte. Ojalá podamos llegar a la final y ganarla”, remarcó.

Además, Manuel Pellegrini tuvo palabras para la Fiorentina, su rival en semifinales de la Conference League: “El fútbol ya nos ha indicado muchas veces que no hay rival fácil y por eso es la actividad más popular del mundo”.

“Tenemos que disfrutar del día de hoy, la clasificación de hoy y a partir de mañana el Girona porque esto es muy bonito, pero pierdes la final y te quedas sin Europa. Hasta ahora hemos llevado bien las dos competiciones de manera paralela y esperamos seguir haciéndolo”, sentenció.