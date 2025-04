La compleja situación en la que Michael Clark, presidente de Azul Azul, es protagonista a nivel judicial por su papel en la liquidación de Sartor AGF fue abordada por Los Tenores.

Al respecto, uno de los directores de la sociedad anónima que rige los destinos del club universitario laico, Juan Pablo Pavez, comentó en los estudios de ADN y en críticos términos el papel del mandamás del equipo, accionista mayoritario a través de Inversiones Antumalal.

“Michael Clark tiene una cuenta por pagar, no hubo una transacción económica al momento que Antumalal se hace con la mayoría de las acciones de Azul Azul (...) Siempre tuvimos muchísimas dudas. Estuvimos viendo qué acciones tomar, pero no tenemos las herramientas para cruzar datos”, dijo, abordando la denuncia de la Comisión para el Mercado Financiero contra Michael Clark.

“Lo que viene ahora es que tiene que defenderse, pero si la CMF demuestra todo lo que acusa, estamos ante una situación sumamente grave”, planteó, cuestionando los vínculos que apuntan a Azul Azul con expropietarios de Huachipato.

“No tenemos elementos técnicos, pero sí un modus operandi. Huachipato y la U se venden a peso cero, el liquidador encuentra un millonario préstamo a Marcelo Pesce. Estamos viendo muchísimas coincidencias. La multipropiedad está prohibida. Si esto es así, Clark tiene que irse hoy de la U”, enfatizó Juan Pablo Pavez.

“Lo que más nos preocupa es la forma en que se adquiere este paquete accionario, de forma secreta, a un bajísimo costo y a través de una cuenta por pagar (...) Todo esto se origina porque alguien de Sartor se autodenuncia. Es cuestión de tiempo. Hay un fiscal a cargo (...) Michael Clark no es “palo blanco” de otros grupos, tiene sus acciones", comentó.

Juan Pablo Pavez y el mea culpa en Azul Azul

En el proceso que le permitió a Michael Clark llegar a la cima de la organización del club, el director de la sociedad anónima quiso desmarcar del lío a Carlos Heller, quien puso a la venta su paquete accionario, posibilitando la irrupción de Sartor.

“Carlos Heller pudo hacer cosas malas, pero no dudo de la honorabilidad de él. Creo que también pudo haber sido víctima del engaño”, dijo, planteando que también ahí hay una autocrítica pendiente respecto a ese proceso.

“Siempre habrá gente en tomar un proyecto vinculado a la U, pero hay que hacer un mea culpa: Heller se paseó dos años intentando vender y ningún hincha, me incluyo, tuvo un plan para hacerse cargo del club”, remarcó, junto con plantear que intenta separar la polémica con el positivo presente futbolístico de la U de Chile

“Lo deportivo corre por otro carril, no se ve afectado, pero tiene costos reputacionales. El fútbol de la U amerita una postura clara de la universidad. Tenemos reuniones permanentes, están avanzando y viendo cómo se manifiesta todo esto. Están preocupados, no es un tema menor para el hincha. La relación está absolutamente quebrada, no quiero participar más en una mesa con Michael Clark”, comentó, además de desmarcarse de la incorporación al club de Mauricio Etcheverry, ex colaborador de Sergio Jadue en la ANFP.

“Lo criticamos a Mauricio por su relación en el pasado con Jadue, pero “del más malo, es el más bueno”. No tengo crítica a su trabajo, aunque fue imprudente tenerlo", cerró Juan Pablo Pavez en Los Tenores.