Eduardo Frei y los desafíos de la colaboración público-privado: “Tenemos que aprender del éxito que han tenido los países asiáticos”

En el marco del primer Congreso Nacional de Infraestructura organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue el expositor principal en una jornada centrada en el impulso de la alianza público-privada y la planificación a largo plazo en infraestructura. El evento, realizado este miércoles en el edificio corporativo del gremio, reunió a representantes del sector público, privado y académico.

Durante su intervención titulada “La revolución de la infraestructura”, el exmandatario llamó a reeditar las políticas de inversión y colaboración público-privada que marcaron las décadas de los 90 y 2000. “Esto no se puede discutir de gobierno a gobierno porque son políticas de Estado, estas obras duran muchos años. Eso es muy necesario. Trabajar con las autoridades de gobierno y todos los actores de este país, la inversión público privada funciona cuando estos dos sectores se juntan. Tenemos que aprender del éxito que han tenido los países asiáticos”, afirmó.

El presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, advirtió que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para cubrir las actuales brechas en infraestructura, por lo que la participación del sector privado es crucial. “El sistema de concesiones tuvo décadas fuertes, pero luego enfrentó cuestionamientos. Por eso destacamos el esfuerzo del gobierno por reimpulsar esta alianza público-privada”, señaló.

El congreso incluyó tres paneles temáticos. El primero abordó el valor de las asociaciones público-privadas en la actualidad; el segundo, los desafíos legales y ciudadanos para acelerar estos acuerdos; y el tercero, la necesidad de impulsar la productividad en obras públicas, destacando brechas en la industria de la construcción.

Además, se discutió el impacto del proyecto de ley que busca eliminar las multas por no pago del TAG, actualmente en trámite en la Cámara de Diputados. Para Frei, esta propuesta pone en jaque al sistema de concesiones: “Si no existe ese sistema, si no hay tag, no hay concesiones. Es tan simple como eso”, afirmó. Echavarría coincidió en su gravedad y el director de Concesiones del MOP, Juan Manuel Sánchez, advirtió que este tipo de mociones puede afectar proyectos en licitación al aumentar la percepción de riesgo.

El Congreso cerró con un llamado transversal a fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector privado para enfrentar los desafíos en infraestructura y asegurar el desarrollo sostenido del país.