Dirección del Trabajo desmintió a Karol Lucero tras acusaciones de sus colaboradores: “Ofreció una reunión por Zoom”

Hace unas semanas, Karol Lucero estuvo en el ojo del huracán por unas supuestas denuncias de personas que trabajaban con él en Like Media.

Las acusaciones apuntaban a que el animador no le pagaría a sus colaboradores, una situación que él reconoció.

“Esto es un canal de YouTube, tengo 30 mil seguidores, no generamos dinero como Like media, si no generamos recursos, ¿cómo van a haber retribuciones? Esto es voluntario”, dijo en el matinal de CHV.

Ante esto, el Ministerio del Trabajo se pronunció. Y la Dirección del Trabajo, según el mismo conductor contó, habría realizado una investigación durante un mes, donde “no habrían encontrado nada”.

“La resolución de la inspección del trabajo (…) llegó a la determinación de que esto es falso... aquí nadie trabaja gratis, porque esto no es un trabajo (…) ponemos punto final a la acusación falsa que se hizo”, dijo Karol.

Dirección del Trabajo contestó a Karol

Frente a esto, la directora regional Metropolitana Oriente, Carolina Campos, respondió con todo. Y desmintió a la figura.

“Esto no es una resolución lo que tiene el señor Lucero, es un oficio ordinario”, explicó, agregando que “solamente comunica que el proceso de investigación concluyó sin pronunciamiento... no significa que no se detectaron o que sí se detectaron (irregularidades), sino que no hay pronunciamiento debido a que los procedimientos que se hicieron de fiscalización en las ocasiones que se visitó no se detectaron moradores”.

La directora manifestó que “no tenemos como calificar ni pronunciarnos respecto a que eso era falso porque son juicios de valor sobre hechos que no pasaron por un proceso de investigación”.

Finalmente, Campos reveló al medio Mala Espina que trataron de citar a Karol Lucero a una entrevista a la Dirección, pero “él se excusó de poder asistir, ofreció una reunión por Zoom -el 21 de marzo- y es donde él finalmente no aporta mayores antecedentes respecto de la existencia de algún vínculo laboral con algún trabajador de Like Media“.