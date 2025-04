Candidatos oficialistas cierran filas contra Evelyn Matthei y arremeten tras justificar el golpe de Estado en Chile

Este miércoles, los candidatos presidenciales del oficialismo se refirieron a los polémicos dichos de Evelyn Matthei.

Esto porque la carta presidencial de Chile Vamos sostuvo en conversación con Radio Agricultura justificó el golpe de Estado de 1973, afirmando que "mi posición es que no había otra. Era necesario“.

Al respecto, Carolina Tohá calificó las expresiones de Matthei como “violentas y de una brutalidad que jamás me esperé, a estas alturas, tener que escuchar"

“Nunca son inevitables, menos aún necesarios, los asesinatos, la prisión política, los campos de concentración, los secuestros“, agregó.

“Tener que escuchar a la señora Matthei decir que en una fecha determinada, que ella estableció, si eran inevitables las muertes, bueno, la muerte de mi padre entró dentro de esa fecha que ella considera inevitable”, prosiguió la candidata del PPD.

En la misma, la carta del Partido Comunista, Jeannette Jara, dijo que “las palabras de Evelyn Matthei son una ofensa, no solo a las familias y a las víctimas, sino que a la memoria democrática de nuestro país que tanto nos ha costado construir”.

“Yo soy de una generación que no olvida, que cree en el respeto a los derechos humanos, en la garantía de no repetición, en la justicia y en la verdad. Creo que por más nerviosos que estén algunos candidatos por querer aparecer más allá de la derecha o la ultraderecha, hay límites en esto, y respetar los derechos humanos y lo que ocurrió en este país es algo fundamental", añadió.

“Fueron demasiadas las víctimas, es muy reciente en nuestra historia y la democracia no se puede construir sobre la base del negacionismo”, cerró la exministra del Trabajo.

Finalmente, el candidato del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, escribió en su cuenta de X que “una vez más, la derecha muestra su dificultad para partir por casa cuando se trata de condenar violaciones a los derechos humanos. Son rápidos para juzgar lo que ocurre en Venezuela o en Cuba, pero cuando hablamos de la dictadura en Chile, empiezan los matices, las justificaciones, los ‘era inevitable’”.

“Decir que matar chilenos fue ‘necesario’ o que ‘era inevitable que hubiese muertos’ es cruzar una línea peligrosa. No se trata de un análisis histórico: se trata de justificar asesinatos en función de la conveniencia política. Eso es exactamente lo contrario de lo que debería defender una democracia”, complementó.

“Los derechos humanos no son selectivos, no se aplican según la bandera del victimario. O se condenan siempre, o no se condenan nunca. Y mientras algunos sigan relativizando el golpe y sus crímenes, lo que demuestran no es convicción democrática, sino una profunda falta de humanidad ”, cerró el diputado.