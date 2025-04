El joven con un solo brazo que sueña con llegar a la NBA y ya inspira al mundo con su historia

Hansel Enmanuel se ha convertido en un fenómeno dentro y fuera de la cancha. Su historia, marcada por una dura experiencia en la infancia, ha tocado a millones de personas en todo el mundo.

Actualmente juega baloncesto universitario en Austin Peay State University, siendo también una sensación en redes sociales, ampliamente conocido en el ambiente.

Pero al igual que cualquier chico de su edad que vive una vida ligada al básquetbol, tiene un objetivo claro: llegar a la NBA. Esto, contra todo pronóstico y confiando en su talento.

Nacido en República Dominicana, Hansel sufrió un accidente que cambió el rumbo de su vida cuando apenas tenía seis años. Un muro de concreto cayó sobre él, dejándole lesiones irreversibles en el brazo izquierdo, que finalmente fue amputado.

“Mi pasado fue realmente oscuro”, recordó en una entrevista de hace un tiempo para People, donde relató los momentos más duros de su niñez.

A pesar del dolor físico y emocional, encontró una vía de escape en el baloncesto, influenciado por su padre. “Mi padre siempre jugó baloncesto y supe que quería seguir sus pasos”, compartió.

Superar la adversidad a brillar en el deporte

Hoy tiene 21 años y atraviesa un momento clave en su vida, pero fue con el paso del tiempo que desarrolló un estilo de juego explosivo, compensando su discapacidad con velocidad, destreza y precisión. “Me esfuerzo el doble. Hago mi trabajo extra sin que nadie me lo pida”.

Su talento lo llevó a EE. UU., donde recibió la oportunidad de estudiar y jugar en una escuela secundaria cristiana. Luego, en 2022, fue reclutado por Northwestern State University y más tarde se trasladó a Austin Peay, donde continuó su desarrollo deportivo.

“Fue difícil al principio, pero aprendí a confiar en mi capacidad”, confesó sobre su adaptación al nuevo entorno.

Su determinación llamó la atención de sus entrenadores, entre ellos, de Corey Gipson, quien lo dirigió en Northwestern. El coach destacó su capacidad de recuperación tras una lesión: “Su proceso de recuperación fue más rápido que el de cualquier jugador que haya entrenado con una lesión similar”.

Motivación y propósito

Más allá de su desempeño en la cancha, Hansel se sostiene en una profunda convicción personal. “Cuando era niño, me costaba entender por qué me pasó esto, pero con el tiempo comprendí que tenía un propósito”, explicó.

Criado en un hogar cristiano, considera que su camino tiene un sentido más amplio. “Dios me puso en este camino por una razón”, enfatizó.

Su objetivo va más allá de los puntos y las estadísticas. Quiere ser una fuente de motivación para jóvenes que enfrentan dificultades: demostrar que con fe, trabajo y esfuerzo es posible salir adelante.

Presencia en las redes

Además de su carrera deportiva, Enmanuel ha sabido conectar con el público a través de las redes sociales. En Instagram y TikTok suma millones de seguidores. Además, sus videos han sido replicados por estrellas del baloncesto y destacados en medios como SportsCenter.

“Al principio no entendía por qué tanta gente me seguía, pero luego me di cuenta de que mi historia motivaba a otros”, comentó.

Aunque su presencia en redes lo ha convertido en un ícono, él mantiene los pies sobre la tierra. Su principal meta sigue siendo el baloncesto profesional y sueña con llegar a la NBA.

“Aún tengo mucho por aprender, pero estoy listo para lo que venga”, consignó, con miras a un futuro que seguramente lo lleven al próximo Draft de la liga.