En La Cisterna hay abrazos. Este lunes, por la jornada siete del Campeonato Nacional, Palestino venció por la cuenta mínima a Unión La Calera y retomó la cima del torneo tras el tropiezo de Coquimbo Unido.

Liderazgo de los ‘árabes’ que es valorado por su entrenador, Lucas Bovaglio: “tuvimos la paciencia necesaria para entender que el partido lo podíamos ganar sobre el final, como se terminó dando. La realidad es que no hicimos un gran partido, pero al equipo, a pesar de la falta de frescura y de esa chispa que suele tener, le anexamos orden y rebeldía sobre el final, la rebeldía para no querer empatar”, dijo.

En conferencia de prensa, el adiestrador argentino aseveró que “estamos viviendo un momento dulce, hay un muy buen ambiente en el día a día, en el vestuario. De por sí es un grupo extraordinario, es muy lindo el día a día de este club. Este momento lo disfrutamos, pero estamos tratando de optimizar cargas, de recuperar a los chicos”, aseveró.

Respecto a la irregularidad de su equipo, que no lo pasa bien en Copa Chile, pero sí en el Campeonato y la Copa Sudamericana, sostuvo que “no es sencillo ganar todos los partidos, pero este grupo tiene una gran ilusión y a veces cuando estás ilusionado no hay cansancio, no hay fatiga, no hay calendario apretado y eso te mueve el corazón y te mueve las piernas y te empuja y yo siento que hay una gran ilusión en nuestro vestuario”.

“Entonces, ojalá que lo podamos sostener, que Palestino siga siendo protagonista de todos los torneos como lo es habitualmente y si en alguno nos toca quedar relegado, lo lamentaremos, pero la idea es poder pelear en todos los frentes”, cerró Lucas Bovaglio.