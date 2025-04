José Miguel Insulza (PS) y primarias en el oficialismo: “Espero que pongamos a la unidad como un tema central entre nosotros”

Durante este lunes, el senador José Miguel Insulza abordó diversos temas políticos en una conversación con ADN Hoy y abordó la proclamación de Paulina Vodanovic como la candidata presidencial del Partido Socialista, destacando la competencia dentro del socialismo democrático.

“El problema es que no hay dos candidaturas del socialismo democrático, hay más todavía. También está Vlado Mirosevic (…) Así que todos los partidos tienen un candidato. Lo que hay que tratar de hacer aquí es buscar un acuerdo, buscar alguna forma en que realmente el socialismo democrático pueda competir con éxito en la próxima elección. Las posibilidades de ser elegidos en ese caso son mucho menores”, indicó Insulza.

En cuanto a las posibilidades electorales, Insulza recalcó que una unión entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia aumentaría las opciones de éxito en las próximas elecciones presidenciales. “La realidad es muy simple. En la primera reunión del pleno se planteó que la suma de los votos del Partido Socialista y del Partido por la Democracia son más que la de los candidatos que pudiera tener el Partido Comunista o el Frente Amplio”, sostuvo.

Sin embargo, también advirtió que los partidos ya no cuentan con la misma cantidad de militantes y simpatizantes que antes, lo que podría afectar la participación en las primarias. “Los convencidos hoy día no son demasiados en los partidos. Los partidos no tienen la cantidad de militantes que tenían antes”, afirmó.

“Yo no quiero perder, yo quiero ganar. Y para ganar no voy a andar proclamando que yo voy a ser el único. Estoy dispuesto a una conversación. Si las encuestas empiezan a demostrar (…) hay que ver qué es lo que va pasando, iremos viendo cómo se van desarrollando las cosas”, expresó.

Relación con el PPD

Insulza reconoció que la relación dentro del socialismo democrático es actualmente débil. “No veo que se vaya a quebrar, porque no tenemos ningún acuerdo suscrito, ninguna directiva en común. De vez en cuando nos reunimos en conjunto las bancadas del PS y el PPD del Senado. Esa es toda la vinculación que existe entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia hoy día. Y es una lástima”, sostuvo.

Por último, Insulza dejó en claro que la unidad será clave para el éxito en las próximas elecciones. “Las cuentas indican que si llegamos con dos candidatos, no vamos a tener candidato presidencial. Las cuentas pueden cambiar en las próximas tres, cuatro semanas. Yo espero que realmente pongamos el tema de la unidad como un tema muy central entre nosotros”, concluyó.