Durante la jornada de hoy lunes, el Ministro de Seguridad, Luis Cordero, anunció el fin del plan Estadio Seguro, lo que fue abordado en Los Tenores por Andrés Otero.

Quien también fuera subsecretario del Deporte fue, además, quien lideró la orgánica en 2018, ante lo cual lamentó la determinación del actual gobierno.

“Me parece que es un hecho que Estadio Seguro no está dando respuesta a un problema que es gigante, pero eliminarlo y no tener un plan a mediano o corto plazo que lo sustituya me parece un poco irresponsable”, argumentó.

“Eliminar la oficina de coordinación en la materia puede implicar que el remedio sea peor que la enfermedad. Suena taquillero sacar Estadio Seguro, no ha dado resultado, pero es como eliminar una silla y no tener dónde sentarme. Amerita tener una política de Estado más robusta ante un problema que es gigante”, enfatizó Andrés Otero, asegurando que el plan Estadio Seguro no estaba en condiciones de abordar la violencia en los estadios hoy.

“Es una oficina que se hizo para administrar el problema, no para hacerse cargo o solucionarlo. Cuando los hechos de violencia no eran tan fuertes, administraba de alguna manera el problema, pero ahora está fuera de control, no da abasto para la magnitud del problema”, remarcó, apuntando a los problemas en la aplicación de la ley de violencia en los estadios.

“El 80% de las personas que tienen prohibido el acceso al estadio es por derecho de admisión. Eso quiere decir que, en esa parte, el fútbol cumple con la tarea, pero el Ministerio Público y el Poder Judicial están en deuda desde la persecución y los castigos”, comentó Andrés Otero en Los Tenores.