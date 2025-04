“Dice ser un partido de inspiración cristiana”: Schalper arremete contra Republicanos y Kast por no apoyar feriado irrenunciable en Viernes Santo

El diputado Diego Schalper (Renovación Nacional) criticó duramente al Partido Republicano y a su líder José Antonio Kast, luego de que la colectividad no diera la unanimidad necesaria para que la Cámara de Diputados pusiera en tabla el proyecto que buscaba declarar como feriado irrenunciable el Viernes Santo.

El parlamentario se mostró sorprendido por la postura de republicanos, considerando su orientación valórica.

“Para mí fue una sorpresa el mutismo del Partido Republicano. Se dicen de inspiración cristiana, y, sin embargo, no dieron su apoyo a esta medida”, apuntó el diputado de RN en conversación Radio Universo.

Agencia Uno Ampliar

El parlamentario explicó que, pese a los esfuerzos impulsados por él y otros legisladores para avanzar en la iniciativa, no hubo acuerdo entre los comités. “Lo hemos empujado con fuerza, pero sin unanimidad no se puede votar. Y me habría gustado una mayor cooperación por parte de José Antonio Kast y su dirección política”, recalcó.

Schalper defendió la idea de un feriado irrenunciable para ese día, argumentando que el desarrollo de las personas debe entenderse de manera integral, y no solo desde lo económico. “Lo que está en juego aquí es que la vida no solo se mide por crecimiento económico. También hay que dar espacio para la espiritualidad y la reflexión”, afirmó.

¿Qué dice el Gobierno y la Sofofa?

Desde el gobierno, en tanto, la subsecretaria Nicole Cardoch y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteraron su negativa a patrocinar el proyecto, por considerarlo “improvisado” y con posibles impactos económicos.

Una visión compartida por la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, quien advirtió que aumentar los feriados irrenunciables “va en contra de los desafíos de crecimiento del país”.

Pese a todo, Schalper adelantó que insistirá en la propuesta: “Vamos a seguir empeñados en esto con todas las fuerzas posibles”, concluyó.