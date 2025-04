“A veces no me reconocía”: los increíbles cambios que vive tu cuerpo al dejar el alcohol

Lo que comenzó como un experimento personal para las redes sociales, rápidamente y sin pensarlo se convirtió en un cambio radical de vida para su protagonista.

Esto fue lo que ocurrió con Cam Jones, creador del canal Goal Guys, quien asumió el desafío dejar el alcohol por un año y documentar su proceso completo. El resultado fue impresionante.

Con más de 30 mil visualizaciones en su video titulado I Quit Alcohol For 365 Days. This Is What Happened, expuso una reflexión profunda sobre cómo el alcohol afectaba su salud, su mente y su rutina diaria.

A sus 28 años, Cam llevaba un estilo de vida social como el de muchos jóvenes adultos, consumiendo tragos en reuniones con amigos, una copa para relajarse después del trabajo. Pero ese hábito cotidiano se volvió insostenible.

“Había ganado mucho peso, mi salud estaba sufriendo y me sentía generalmente desmotivado y desenfocado la mayoría de los días”, confesó.

Fue así como, dentro de los desafíos que suele asumir para su canal, decidió eliminar el alcohol de su vida por completo. Lo que no imaginaba era que el cambio tendría efectos tan profundos.

En los meses siguientes no solo perdió 18 kilos, sino que también experimentó mejoras notables en su energía, capacidad de concentración y niveles de ansiedad.

“Sin alcohol en mi sistema, pude despertarme a las 6 am, caminar hasta el gimnasio y hacer ejercicio antes de sentarme a trabajar. Cambió mi vida por completo”, aseguró.

A pesar de lo radical de la decisión, el proceso no fue inmediato. Jones fue claro al advertir que los resultados tardaron en aparecer.

“A mí personalmente me llevó seis meses ver algún cambio y cuando ocurrió, no fue lo que esperaba”, explicó, dejando claro lo que hay detrás de esta acción.

“A veces no me reconocía”

La pérdida de peso fue el primer efecto visible, pero con el tiempo empezaron a notarse otras mejoras. Una de las más significativas fue la calidad del sueño. Durante años, había pensado que simplemente dormía mal.

“Tenía el problema recurrente de irme a la cama, quedarme dormido inmediatamente y luego despertarme tres o cuatro horas más tarde y tener que pasar horas luchando para volver a dormirme”, relató.

Con un descanso más reparador, su estado de ánimo también mejoró. Se sentía más enfocado y con menos estrés, lo que impactó positivamente en su desempeño laboral. Y el cambio fue tan evidente que incluso él mismo se sorprendía al mirarse en el espejo: “A veces no me reconocía”.

La experiencia de Cam Jones se suma a la creciente evidencia sobre los beneficios físicos y mentales de dejar el alcohol, incluso por períodos breves.

Su historia es una muestra de cómo una decisión personal puede generar un cambio profundo y duradero, y de cómo la constancia, más allá de los resultados inmediatos, puede ser la clave para transformar la vida.