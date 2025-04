“No me deja contento”: El crítico balance de Sebastián Miranda tras el cuarto lugar de La Roja Sub 17 en el Sudamericano

La Roja Sub 17 concluyó su participación en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Colombia, luego de caer este sábado por un contundente 3-0 ante su símil de Venezuela, quedándose con el cuarto lugar del torneo.

A pesar de la derrota, el equipo de Sebastián Miranda dirá presente en la Copa del Mundo que tendrá lugar en Qatar entre el 5 y 27 de noviembre de este año. Esto, luego de una notable campaña en la fase grupal.

Tras el término del torneo, que tuvo a Brasil como flamante campeón, Miranda realizó un crítico balance sobre el desempeño de la selección chilena y declaró que “si bien el balance es positivo, creo que se divide en dos fases. Uno, que es el objetivo que se cumplió, que era poder clasificar al Mundial, y eso es lo positivo del balance”

“Pero sin duda que la segunda fase, tanto la semifinal como el tercer y cuarto lugar, no me dejan contento. El equipo no mostró el mismo rendimiento que había mostrado en la fase preliminar, y eso no es positivo, sin duda", añadió.

En esa línea, el técnico nacional señaló que “se hizo una muy buena primera fase, siendo competitivos en los cuatro partidos e intentando ser protagonistas desde el juego también, desde una manera de jugar muy identificada con lo que nosotros buscamos, que era lo que más me tenía contento”.

“Lamentablemente, en esta segunda fase, ya en semifinal y el tercer y cuarto lugar, no pudimos seguir manteniendo los mismos rendimientos, y eso es sobre lo que tenemos que trabajar", continuó.

“El balance, en general, es positivo por el objetivo cumplido que tiene el Mundial, pero sí estos últimos dos partidos levantan una alarma para lo que viene. Obviamente tenemos que reforzar ciertas materias para lo que viene, que es el Mundial, y poder lograr el máximo rendimiento en todos los partidos", complementó.

Además, proyectó la participación de La Roja en el Mundial Sub 17 y adelantó que “lo que viene es una preparación intensa. Tenemos una planificación hecha, pero ahora ya con la clasificación en mano tenemos que empezar a concretar ciertas situaciones como partidos amistosos, ojalá partidos con selecciones que no sean sudamericanas".

“Esta selección siempre ha jugado partidos a nivel sudamericano, pero también me gustaría que pudiéramos planificar esta preparación con partidos contra selecciones de distintos continentes. Intentaremos poder ejecutar esos partidos para poder prepararnos y vivir una experiencia distinta a la que ya hemos tenido", sentenció.