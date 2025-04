Madre de víctima del “voyerista de Temuco” sospecha red de pornografía: “Nada nos quita de la cabeza que comercializan material”

Una madre rompió el silencio tras el escándalo que sacude a Temuco, donde un hombre fue denunciado por instalar cámaras ocultas para grabar a jóvenes universitarias que arrendaban piezas en sus propiedades.

El caso, conocido como el del “voyerista de Temuco”, ha encendido las alarmas por la magnitud del daño causado y las sospechas de una posible red de distribución de material pornográfico.

“Esto no empezó hace poco”

Jocelyn Álvarez, madre de una de las víctimas, relató a Meganoticias que su hija descubrió un orificio en el entretecho desde donde una cámara registraba su habitación.

Tras enfrentar al arrendador, este confesó tener grabaciones en su celular y, según el testimonio, contaba con el respaldo de su esposa, quien no solo sabía de las filmaciones, sino que intentó restarle importancia.

“Ella le dijo a las chicas que no exageraran, que él no las tocó ni las violó”, denunció Álvarez, quien aseguró que la mujer también tenía en su poder videos que datan del año pasado. “Esto no empezó hace poco. Y creemos que hay material grabado de mujeres jóvenes, incluso de madres con hijos. Es probable que haya menores involucrados”, alertó.

La familia de la afectada está intentando contactar a más víctimas y exige que se investigue a fondo el origen del patrimonio del imputado, quien, a pesar de estar desempleado, posee varios bienes inmuebles en Temuco y Padre Las Casas, además de vehículos y propiedades a nombre de su pareja, trabajadora de un jardín infantil, señalaron del medio citado.

“Queremos saber de dónde viene tanto dinero. Nada nos quita de la cabeza que comercializan material pornográfico, incluso infantil”, acusó la madre, quien también criticó duramente que el acusado haya quedado en libertad sin medidas cautelares.

“Es un peligro para la sociedad. Debería estar preso. Pasa todo el día escondido en el entretecho filmando. Es un depravado”, concluyó.